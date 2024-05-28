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Авторский тур
6 дней
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
- ААнастасия8 мая 2024Рождественская история на берегу БайкалаСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ССветлана27 марта 2024Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
- ППавел16 марта 2024Все было великолепно. Прекрасный отдых.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ЛЛариса13 марта 2024Добрый день! С 03 по 07 марта отдыхали на Байкале вместе с командой туроператора «Большая Страна». Мы выбрали тур «50
- ЮЮрий12 марта 2024Отличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времени их посещения без толпы туристов. Все прошло великолепно
- ННаталья10 марта 2024Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное.
- ЛЛилия1 марта 2024Отличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местных обычаях, культуре и быте местного населения. Отличная организация тура.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Туры на собачьих упряжках»
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