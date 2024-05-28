Туры на собачьих упряжках – туры в Листвянке

Найдено 7 туров в категории «Туры на собачьих упряжках» в Листвянке, цены от 47 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700 за человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700 за человека
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000 за человека
Выходные в Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800 за человека
Путешествие по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
    читать дальше

    выбрали тур, а не поездку дикарями и ни разу об этом не пожалели! Грамотно выстроенная программа, в сжатое время удалось посмотреть много всего и это не было гонкой: быстрее-быстрее, нам еще туда-то. Гид был очень классный! Сергей произвел впечатление человека, который любит свой регион и свою работу. Он находил красивейшие гроты без толпы туристов, умудрялся выстраивать такой порядок активностей, что мы не стояли в гвалте других групп. Особенно шикарен был переносной туалет в точке, где нет оборудованных. В такие моменты думаешь «вот это сервис»😁 Ездили в середине марта, очень повезло с погодой, было тепло, лед еще прочный только-только начался разрушаться, поэтому успели увидеть все: и толстенный прозрачный лед, и игольчатый, разрушающийся. Покатались на льдина и на коньках, попили из Байкала, услышали как трещит лед, увидели петроглифы, яков и просто красоту, наелись рыбы и позов, привезли море эмоций и шикарных фотографий!

    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Выходные в Листвянке
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа
  • П
    Павел
    16 марта 2024
    Лед Байкала
    Все было великолепно. Прекрасный отдых.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Выходные в Листвянке
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • Л
    Лариса
    13 марта 2024
    Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
    Добрый день! С 03 по 07 марта отдыхали на Байкале вместе с командой туроператора «Большая Страна». Мы выбрали тур «50
    читать дальше

    оттенков синего Байкальского льда». Помимо прекрасных впечатлений, которые оставили виды Байкала и тех мест, которые нам показали наши замечательные экскурсоводы, хочется отдельно отметить организацию тура. С самого его начала и до последнего момента мы были окружены неподдельным вниманием и заботой. Все, кто знакомил нас с красотами Байкала - организатор тура, наши экскурсоводы, водители автобусов, капитаны хивусов и работники турбазы, помогали нам насладится незабываемыми видами девственной природы и историческими местами, и не замечать небольших неудобств, к которым не привыкли жители больших городов. Наоборот, это дало нам возможность еще больше пропитаться местным колоритом. Если перед вам стоит вопрос, ехать или не ехать на Байкал, то ответ очевиден - надо ехать и обязательно! А на вопрос, кому доверить организацию своего отдыха, то это «Большая Страна».

  • Ю
    Юрий
    12 марта 2024
    Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
    Отличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времени их посещения без толпы туристов. Все прошло великолепно
    Отличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времени
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
    Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное.
    Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужноеНасыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное
  • Л
    Лилия
    1 марта 2024
    Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
    Отличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местных обычаях, культуре и быте местного населения. Отличная организация тура.
    Отличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местных

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Туры на собачьих упряжках»

Самые популярные туры этой рубрики в Листвянке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
  2. Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
  3. Лед Байкала
  4. Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
  5. Выходные в Листвянке
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Туры на собачьих упряжках" можно забронировать 7 авторских туров от 47 200 до 103 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Листвянке на 2024 год по теме «Туры на собачьих упряжках», 15 ⭐ отзывов, цены от 47200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам