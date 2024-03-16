Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - остров Ольхон, первое знакомство с Байкалом
Добро пожаловать в Сибирь!
Сегодня мы начинаем наш тур по байкальскому льду!
Вас ждёт:
- первая встреча и знакомство с байкальским льдом;
- этнокультурная программа и знакомство с бурятской культурой и традициями в комплексе “Золотая Орда”;
- дегустация национальных блюд бурятской кухни;
- дорога на Байкал, которая пройдет вдоль заснеженных Тажеранских степей;
- загадочный остров Ольхон;
- приветственный ужин и знакомство со всеми участниками тура.
9:30 Встреча с участниками тура в аэропорту Иркутска, трансфер на Ольхон.
С 11:00 до 12:30 – фольклорная программа и обед.
Около 17 ч. прибытие на остров Ольхон, размещение в отеле, ужин, отдых.
Питание включено: обед и ужин.
Пещеры и гроты острова Ольхон
Начинаем исследовать загадочный остров Ольхон!
Сегодня в программе:
- знакомство со знаменитой скалой Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале;
- сказочные ледяные пещеры и гроты Ольхона;
- причудливые ледяные наплески на скалах;
- сокуи на мысе Саган-Хушун;
- обед-пикник на свежем воздухе, дегустация строганины из байкальской рыбы и сибирских разносолов;
- огромные голубые торосы на мысе Хобой.
А еще сегодня мы покатаемся на коньках по ледяным просторам озера и сделаем классные фотографии!
Начало ледовой экскурсии в 9:30-10:00, окончание экскурсии и возвращение в отель в 16-17 ч.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Малое Море, остров Огой, катание на багги
Сегодня нас ждёт еще один насыщенный и интересный день!
- путешествие на “хивусе” по укромным уголкам Малого Моря (“хивус” – специальный катер на воздушной подушке);
- разные виды и формы льда, приготовьтесь много фотографировать!
- удивительные пещеры и гроты, покрытые ледяным кружевом;
- обед на арктической станции “Боро-Боро”, дегустация блюд сибирской кухни и оригинальных настоек;
- весёлое катание на багги.
Наш день начинается с увлекательной поездки на “хивусе” по льду Байкала (начало в 9-10 ч, в зависимости от температуры).
После экскурсии заедем на арктическую станцию, чтобы вкусно пообедать и отдохнуть.
Пообедав, выезжаем в южную часть Малого Моря для катания на багги.
Вечером встретим закат на льду Байкала и вернёмся в отель.
Ужин, отдых.
Питание включено: завтрак, обед на арктической станции, ужин.
Остров Ольхон - остров Огой - бухта Ая - п. Бугульдейка - бухта Песчаная - п. Листвянка
Сегодня мы отправляемся в настоящий ледовый переход!
Пересечём Малое Море и Большой Байкал на безопасном “хивусе”, проехав путь от Ольхона до Листвянки.
Нас ждут:
- популярные ледовые локации: остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, Бугульдейка, утёс Скрипер;
- километры чистого байкальского льда;
- знаменитые байкальские пузырьки;
- бухта Песчаная и ее причудливые ходульные деревья;
- много новых впечатлений и самых искренних эмоций!
В 9 ч. посадка на “хивус” и начало ледового перехода.
Начнём с посещения острова Огой, поднимемся к буддийской ступе, сделаем фото на Клыке Дракона.
Далее остановимся на мысе Кобылья Голова, чтобы посмотреть причудливые ледяные наплески.
Прощаемся с Ольхоном и выезжаем в Большой Байкал, наша следующая остановка – бухта Ая.
Обед-пикник в бухте Песчаная.
Вечером прибытие в п. Листвянка, размещение в отеле, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Листвянка
Сегодня нас ждёт:
- прогулка по музею деревянного зодчества “Тальцы”;
- катание на собачьих упряжках;
- подъём на канатной дороге на Камень Черского, откуда открывается прекрасная панорама на исток Ангары, заснеженные горные хребты и Байкал.
После завтрака в отеле отправимся в музей “Тальцы”, чтобы погулять среди заснеженного леса и познакомиться с экспозицией.
Затем нас ждёт катание на собачьих упряжках.
Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными!
В 13-14 ч. обед.
После обеда подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете полюбоваться на исток Ангары, который никогда не замерзает.
После окончания экскурсионной программы в Листвянке – трансфер в Иркутск, размещение в отеле.
Вечером соберёмся на заключительный ужин, будем делиться впечатлениями и фотографиями.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Ваш тур на Байкале подошёл к концу, до новых встреч!
Проживание
В туре предусмотрено проживание на Ольхоне (3 ночи), в Листвянке (1 ночь) и в Иркутске (1 ночь).
Доплата за одноместное проживание 13 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Тэнгри»
Размещение на Ольхоне, 2-местный номер стандарт.
«Тэнгри» отель находится на живописном и загадочном острове Ольхон, в поселке Хужир.
10 минут пешком до скалы Шаманка и белоснежного Сарайского пляжа, а также до основных туристических точек Хужира.
Действительно удачное расположение, прекрасный вид из окна и комфортное размещение - все что нужно для хорошего отдыха на Ольхоне.
Номера выполнены с максимальным использованием натуральных природных материалов. Каждый номер оснащен телевизором, чайником, тумбочками, шкафом, собственной ванной комнатой. Из окна каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал и Сарайский пляж.
На первом этаже отеля для гостей по утрам сервируется комплексный завтрак, после которого сотрудники отеля будут рады помочь спланировать ваш день на острове. Автомобильные, водные, велосипедные, конные маршруты доступны круглогодично. Также окрестности «Тэнгри» отеля идеально подходят для самостоятельных прогулок. Гуляйте, дышите, изучайте просторы Ольхона круглый год!
Отель «Крестовая падь»
Размещение в Листвянке, отель “Крестовая падь”, 2-местный номер стандарт.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Отель «Ибис»
Размещение в Иркутске, отель “Ибис”, 2-местный номер стандарт.
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Международный аэропорт Иркутск расположен в 11 км. Расстояние от гостиницы «Ibis Иркутск Центр» до Иркутского драматического театра составляет 1,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
- Трансфер Иркутск - остров Ольхон
- Этнокультурная программа в комплексе «Золотая Орда»
- Размещение на Ольхоне, отель «Тэнгри», 2-местный номер стандарт (3 ночи)
- Экскурсия по льду Байкала - скала Шаманка - Харанцы - Саган-Хушун - мыс Хобой
- Экскурсия по Малому Морю (Хужир - о. Еленка - Зама) на «хивусе»
- Обед на арктической станции
- Катание на багги
- Ледовый переход о. Ольхон - Листвянка на «хивусе» + остров Огой, мыс Кобылья Голова, бухта Ая, бухта Песчаная, включая обед-пикник
- Размещение в Листвянке, отель «Крестовая падь», 2-местный номер стандарт (1 ночь)
- Катание на собачьей упряжке (10 минут)
- Экскурсия в музей «Тальцы»
- Экскурсия на обзорную площадку на Камне Черского
- Размещение в Иркутске, отель «Ибис», 2-местный номер стандарт (1 ночь)
- Питание по программе: 1 день - обед, ужин 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин 3 день - завтрак, обед на арктической станции, ужин 4 день - завтрак, обед-пикник, ужин 5 день - завтрак, обед-пикник, ужин 6 день - завтрак
- Трансфер из отеля в аэропорт
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт, полис ОМС);
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Скидки
Скидка на тур для детей до 12 лет 20%.