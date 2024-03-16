3 день

Малое Море, остров Огой, катание на багги

Сегодня нас ждёт еще один насыщенный и интересный день!

путешествие на “хивусе” по укромным уголкам Малого Моря (“хивус” – специальный катер на воздушной подушке);

разные виды и формы льда, приготовьтесь много фотографировать!

удивительные пещеры и гроты, покрытые ледяным кружевом;

обед на арктической станции “Боро-Боро”, дегустация блюд сибирской кухни и оригинальных настоек;

весёлое катание на багги.

Наш день начинается с увлекательной поездки на “хивусе” по льду Байкала (начало в 9-10 ч, в зависимости от температуры).

После экскурсии заедем на арктическую станцию, чтобы вкусно пообедать и отдохнуть.

Пообедав, выезжаем в южную часть Малого Моря для катания на багги.

Вечером встретим закат на льду Байкала и вернёмся в отель.

Ужин, отдых.

Питание включено: завтрак, обед на арктической станции, ужин.