Авторские 5-дневные туры в Листвянку

Найдено 14 туров в категории «5-дневные туры» в Листвянке, цены от 25 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По летним тропам Байкала. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По летним тропам Байкала. Конный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 79 000 за человека
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
25 100 за человека
Классика летней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300 за человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200 за человека
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700 за человека
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700 за человека
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000 за человека
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 69 000 за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000 за человека
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500 за человека
Путешествие по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
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    выбрали тур, а не поездку дикарями и ни разу об этом не пожалели! Грамотно выстроенная программа, в сжатое время удалось посмотреть много всего и это не было гонкой: быстрее-быстрее, нам еще туда-то. Гид был очень классный! Сергей произвел впечатление человека, который любит свой регион и свою работу. Он находил красивейшие гроты без толпы туристов, умудрялся выстраивать такой порядок активностей, что мы не стояли в гвалте других групп. Особенно шикарен был переносной туалет в точке, где нет оборудованных. В такие моменты думаешь «вот это сервис»😁 Ездили в середине марта, очень повезло с погодой, было тепло, лед еще прочный только-только начался разрушаться, поэтому успели увидеть все: и толстенный прозрачный лед, и игольчатый, разрушающийся. Покатались на льдина и на коньках, попили из Байкала, услышали как трещит лед, увидели петроглифы, яков и просто красоту, наелись рыбы и позов, привезли море эмоций и шикарных фотографий!

    Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Рождество на Байкале
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Классика летней Листвянки
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • С
    Савельева
    1 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Рождество на Байкале
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «5-дневные туры»

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  1. По летним тропам Байкала. Конный тур
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  3. Классика летней Листвянки
  4. Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
  5. Рождество на Байкале
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