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Авторский тур
5 дней
По летним тропам Байкала. Конный тур
Начало: Россия, Иркутск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сердце Хамар-Дабана. Пеший поход
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
25 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Давно хотели именно на зимний Байкал, плюс еще насмотрелись красивых фото и поняли, откладывать больше нельзя😁 Почитали про логистику и
- ААнастасия8 мая 2024Рождественская история на берегу БайкалаСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ССавельева1 апреля 2024Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «5-дневные туры»
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