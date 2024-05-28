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выбрали тур, а не поездку дикарями и ни разу об этом не пожалели! Грамотно выстроенная программа, в сжатое время удалось посмотреть много всего и это не было гонкой: быстрее-быстрее, нам еще туда-то. Гид был очень классный! Сергей произвел впечатление человека, который любит свой регион и свою работу. Он находил красивейшие гроты без толпы туристов, умудрялся выстраивать такой порядок активностей, что мы не стояли в гвалте других групп. Особенно шикарен был переносной туалет в точке, где нет оборудованных. В такие моменты думаешь «вот это сервис»😁 Ездили в середине марта, очень повезло с погодой, было тепло, лед еще прочный только-только начался разрушаться, поэтому успели увидеть все: и толстенный прозрачный лед, и игольчатый, разрушающийся. Покатались на льдина и на коньках, попили из Байкала, услышали как трещит лед, увидели петроглифы, яков и просто красоту, наелись рыбы и позов, привезли море эмоций и шикарных фотографий!