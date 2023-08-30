Увидеть Байкал

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Времени на знакомство с Байкалом совсем нет? Посетите самую популярную туристическую точку озера – посёлок Листвянка! Здесь вы получите своё первое впечатление о Байкале и полюбуетесь его величественными красотами. Это идеальная возможность для знакомства с одной из самых уникальных природных зон.

Перед вами ясные глубины озера, вид на горные вершины Хамар-Дабана и необъятный горизонт «синего моря». Не пропустите шанс увидеть Байкал!
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Увидеть Байкал
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
16
июн
20
июн
23
июн
27
июн
30
июн
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даты

Что вас ожидает:

Байкальская нерпочка
Байкальская нерпочка
Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера
Подъем на Камень Черского
Подъем на Камень Черского
На канатной дороге поднимемся на смотровую, с которой открывается красивейший вид на просторы Байкала

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Мы встречаемся в аэропорту Иркутска ориентировочно в 9-11 утра.

Затем располагаемся в комфортном авто и выезжаем к Байкалу.

Посёлок Листвянка находится поблизости от Иркутска – место пользуется популярностью у местных жителей.

Улицы всегда оживленные и переполненные людьми.

Здесь каждый наслаждается своим отдыхом, тем самым немного дополняя атмосферу предпраздничной суеты.

В Байкальском музее все экспозиции посвящены озеру.

Особенности геологии, местная флора и фауна, а также виртуальное погружение на батискафе на дно озера (за доп. плату) – всё это в музее.

Но самое приятное, вы сможете в непосредственной близости познакомиться с эндемиками и жителями Байкала!

На одной из экспозиций у вас появится возможность понаблюдать за тем, как нерпы резвятся в своём бассейне.

Далее по канатной дороге поднимаемся до смотровой площадки «Камень Черского».

Отсюда открывается невероятная панорама на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.

Включено: обед.

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка
2 день

Листвянка. Свободный день или экскурсия по желанию

Этот день остаётся свободным – вы можете отдохнуть по своему усмотрению.

Прогуляйтесь по территории посёлка, купите омуля и сига на рыбном рынке, прокатитесь на колесе обозрения.

По нашему опыту огромное удовольствие доставит даже простая прогулка вдоль береговой линии Байкала.

Также мы рекомендуем вам уникальный опыт – экскурсию «Бухта Песчаная», в которую можно отправиться за отдельную плату.

Это прекрасная возможность увидеть первозданную природу Байкала с белым песком, характерными только для этого места «ходульными» деревьями и прозрачными тёплыми водами Байкала.

Добраться до бухты можно только со стороны берега, что означает водный транспорт в комплекте и красивые виды озера.

Мы пройдемся по пляжу, любуясь Байкалом и скалистыми утесами.

Бухту Песчаную укрывают Большая и Малая колокольни – пирамидальные скалы, охраняющие бухту от бурного ветра и дождей.

Это обеспечивает уникальный тёплый микроклимат даже когда на озере непогода!

На пешей экскурсии вы увидите «ходульные» деревья.

Они словно застыли на полушаге.

Всё дело в корнях, выглядывающих из-под земли на несколько метров!

То, как растения смогли приспособиться к таким сложным условиям, просто восхищает!

После обзора всей местности, если останется свободное время, можно насладиться солнечными ваннами или искупаться в прохладной байкальской воде.

После экскурсии возвращаемся в Листвянку.

Включено: завтрак.

Листвянка. Свободный день или экскурсия по желаниюЛиствянка. Свободный день или экскурсия по желаниюЛиствянка. Свободный день или экскурсия по желаниюЛиствянка. Свободный день или экскурсия по желаниюЛиствянка. Свободный день или экскурсия по желанию
3 день

Листвянка - Иркутск

Располагаемся в комфортном микроавтобусе и возвращаемся в Иркутск.

На этом наш тур подходит к концу.

Включено: завтрак.

Листвянка - ИркутскЛиствянка - Иркутск

Проживание

Тур предполагает проживание в Листвянке в гостинице «Крестовая Падь»(2 ночи) или аналогичной по классу в номерах категории стандарт, удобства в номерах.

Доплата за одноместное размещение: 6 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
30 авг 2023
Спасибо вам большое за подарок судьбы и это короткое, но очень насыщенные путешествие на Байкал!
Все прекрасно организовано, а гид Мария просто невероятный человек, очень интересно рассказывает о своем крае, внимательна, мила 😍 мне очень повезло ❤ обязательно вернусь сюда!
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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