Перед вами ясные глубины озера, вид на горные вершины Хамар-Дабана и необъятный горизонт «синего моря». Не пропустите шанс увидеть Байкал!
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка
Мы встречаемся в аэропорту Иркутска ориентировочно в 9-11 утра.
Затем располагаемся в комфортном авто и выезжаем к Байкалу.
Посёлок Листвянка находится поблизости от Иркутска – место пользуется популярностью у местных жителей.
Улицы всегда оживленные и переполненные людьми.
Здесь каждый наслаждается своим отдыхом, тем самым немного дополняя атмосферу предпраздничной суеты.
В Байкальском музее все экспозиции посвящены озеру.
Особенности геологии, местная флора и фауна, а также виртуальное погружение на батискафе на дно озера (за доп. плату) – всё это в музее.
Но самое приятное, вы сможете в непосредственной близости познакомиться с эндемиками и жителями Байкала!
На одной из экспозиций у вас появится возможность понаблюдать за тем, как нерпы резвятся в своём бассейне.
Далее по канатной дороге поднимаемся до смотровой площадки «Камень Черского».
Отсюда открывается невероятная панорама на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.
Включено: обед.
Листвянка. Свободный день или экскурсия по желанию
Этот день остаётся свободным – вы можете отдохнуть по своему усмотрению.
Прогуляйтесь по территории посёлка, купите омуля и сига на рыбном рынке, прокатитесь на колесе обозрения.
По нашему опыту огромное удовольствие доставит даже простая прогулка вдоль береговой линии Байкала.
Также мы рекомендуем вам уникальный опыт – экскурсию «Бухта Песчаная», в которую можно отправиться за отдельную плату.
Это прекрасная возможность увидеть первозданную природу Байкала с белым песком, характерными только для этого места «ходульными» деревьями и прозрачными тёплыми водами Байкала.
Добраться до бухты можно только со стороны берега, что означает водный транспорт в комплекте и красивые виды озера.
Мы пройдемся по пляжу, любуясь Байкалом и скалистыми утесами.
Бухту Песчаную укрывают Большая и Малая колокольни – пирамидальные скалы, охраняющие бухту от бурного ветра и дождей.
Это обеспечивает уникальный тёплый микроклимат даже когда на озере непогода!
На пешей экскурсии вы увидите «ходульные» деревья.
Они словно застыли на полушаге.
Всё дело в корнях, выглядывающих из-под земли на несколько метров!
То, как растения смогли приспособиться к таким сложным условиям, просто восхищает!
После обзора всей местности, если останется свободное время, можно насладиться солнечными ваннами или искупаться в прохладной байкальской воде.
После экскурсии возвращаемся в Листвянку.
Включено: завтрак.
Листвянка - Иркутск
Располагаемся в комфортном микроавтобусе и возвращаемся в Иркутск.
На этом наш тур подходит к концу.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предполагает проживание в Листвянке в гостинице «Крестовая Падь»(2 ночи) или аналогичной по классу в номерах категории стандарт, удобства в номерах.
Доплата за одноместное размещение: 6 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» 3
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Питание по программе:1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак
- Экскурсия в музей Байкала
- Экскурсия на камень Черского
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет скидка 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все прекрасно организовано, а гид Мария просто невероятный человек, очень интересно рассказывает о своем крае, внимательна, мила 😍 мне очень повезло ❤ обязательно вернусь сюда!