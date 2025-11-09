июн
Программа тура по дням
День начала пути и знакомства с Байкалом
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Начать день мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале.
Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.
Ненадолго мы тоже станем исследователями и погрузимся в байкальские глубины в очках виртуальной реальности.
Подъем на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается замечательный вид на исток Ангары, а в ясную погоду и на горы Хамар-Дабана.
Прогулка по экотропе, знакомство с краснокнижными растениями Сибири.
Посещение Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.
В астрономической башне при ясном небе изучаем Солнце и его активность в научный телескоп.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Размещение в гостинице, небольшой отдых перед увлекательной вечерней экскурсией.
Вечером возвращаемся в обсерваторию и наблюдаем за звездным небом.
В программе: Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). Экскурсия в Байкальский музей. Подъем на канатной дороге, спуск пешком. Обед в кафе. Посещение обсерватории (дневная и вечерняя экскурсии). Размещение в гостинице в Листвянке. (вкл. питание: обед).
Поселок Анга. Восхождение на гору Фрунзе
Завтрак в гостинице.
После завтрака на микроавтобусе отправляемся по Качугскому тракту в пос. Анга.
Тайга сменяется степью, а за рассказами гида время пролетает незаметно.
Остановка на обед.
Продолжение пути, совершим небольшое восхождение на Гору Фрунзе — место сходок ссыльных революционеров, узнаем их судьбу.
Побываем в русле древней прареки Праманзурки, узнаем, какая река была миллионы лет назад на Байкальской территории и что случилось с ней сейчас.
Ближе к вечеру прибываем в село Анга.
Размещение в гостевом доме на территории культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия Вениаминова.
После небольшого отдыха, экскурсия по музейному комплексу, где мы узнаем о судьбе святителя и его вкладе в просветительское дело различных народностей.
В программе: Трансфер в пос. Анга (350 км, ~ 7 ч.). Обед в кафе. Размещение в гостевом доме. Экскурсия по КПЦ. Ужин в кафе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин)ю
Наскальные рисунки. Река Лена. Дорога на Малое море
Завтрак в кафе.
После завтрака отправляемся к археологическому памятнику Шишкинская писаница.
Осмотр древних наскальных рисунков.
Далее переезд в село Верхоленск, небольшая обзорная экскурсия.
Отправляемся в пос. Качуг.
Ранее он славился судоверфью, где строили суда, отправлявшиеся по Лене.
Здесь же собраны ледоколы Арктика и Антарктика.
Прогулка по подвесному мосту через реку Лена.
Погрузившись в историю освоения Сибири, мы с вами отправляемся на Малое море – пролив на западе Байкала, отделённый от его основной части – «Большого моря» – островом Ольхон.
Размещение на базе отдыха в одном из заливов.
В программе: Переезд Анга – Шишкинские писаницы – Верхоленск – Качуг – Малое море. Экскурсии. Обед в кафе. Размещение на базе отдыха. Ужин на базе отдыха. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Прогулка на катере. Остров Огой. Остров Ольхон
После завтрака экскурсия на быстроходном катере на знаменитый остров Ольхон.
По пути посещаем остров Огой, где расположена буддийская ступа Просветления.
Прибываем на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Легкий пикник на свежем воздухе.
Возвращение на базу отдыха.
В программе: Экскурсия на катере в составе сборной группы (~5,5 ч). Легкий обед-пикник. Ночевка на базе отдыха. Ужин на базе отдыха. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Тажеранские степи. Долина Каменных духов. Мраморный карьер
Завтрак на базе отдыха.
После отдыха на Байкальском побережье продолжаем пополнять багаж знаний.
Экскурсия по Тажеранским степям в сопровождении научного лектора.
Посещаем древние карьеры со скрытыми тайнами Земли, долину каменных духов – это невероятное скрытое место с различными скальными останцами, некоторые из них напоминают городища.
Вы научитесь измерять возраст байкальского лишайника и определять возраст выхода горной породы.
Священная гора Сахюртэ с рисунками древнего человека, возраст которых больше 2 тыс. лет.
Далее большой карьер статуарного мрамора вблизи пос. Бугульдейка.
Ближе к вечеру прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
В программе: Возвращение в Иркутск (~7 ч). По пути экскурсия по Тажеранам. Посещение мраморного карьера. Обед в кафе. Размещение в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед).
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Анге (1 ночь), на Малом море (2 ночи), в Иркутске (1 ночь) на базе двухместного размещения.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах: 13 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Еремеевых»
Гостевой дом «Усадьба Еремеевых» расположен в селе Листвянка, на улице Куликова.
К услугам гостей комфортные номера с удобной мебелью, беспроводным интернетом, ванной комнатой с душем, феном, полотенцами и средствами личной гигиены.
Гостевой дом «BAIKAL CEDAR»
Гостевой дом "BAIKAL CEDAR" находится в Листвянке. Здесь Вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель. В некоторых - обустроен гостиный уголок, либо балкон.
Загородный комплекс «Маяк»
Загородный комплекс “Маяк” располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала». Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.
Культурно-просветительский центр Иннокентия Вениаминова
Это действующий Свято-Иннокентьевский деревянный храм, в котором хранится ковчег с частицей мощей святителя Иннокентия (Вениаминова); открытый археологами фундамент Ильинской церкви, разрушенной в 1930-е годы и памятная часовня на месте ее алтаря; мемориальный деревянный дом XVIII века, в котором Святитель провел детские годы; музей миссионерской деятельности РПЦ; пять выставочных павильонов, которые рассказывают об основных периодах жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова); выставочные залы, где проходят вернисажи сибирских художников, выставки и мастер-классы мастеров народного творчества и комфортабельные благоустроенные номера для паломников и туристов, готовые вместить 53 человека.
База отдыха «Наратэй» или аналогичная
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя» располагается в центре города Иркутска.
Номерной фонд гостиницы составляют 49 комфортабельных номеров с красивой мебелью различных категорий от Стандарта до Люкса, также для некурящих предусмотрены номера на 5 этаже. Из окон открывается великолепный вид на реку Ангара и собор Богоявления.
В гостинице работает ресторан, в котором подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь есть кафе и бар, где гости могут посидеть в приятной обстановке и насладиться напитками.
Гостиница «Европа»
Отель «Европа» располагается в самом центре города.
Номерной фонд отеля составляет 68 комфортабельных номеров различных категорий. Отель оснащен электронной системой доступа в номер, лифтом, внутренней и междугородней телефонной связью. В каждом номере имеется спутниковое ТВ, интернет и новая современная сантехника.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Анге (1 ночь), на Малом море (2 ночи), в Иркутске (1 ночь) на базе двухместного размещения
- Питание по программе
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Улучшить класс обслуживания (размещение, транспорт и тд.)
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.