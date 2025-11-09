1 день

День начала пути и знакомства с Байкалом

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Начать день мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале.

Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.

Ненадолго мы тоже станем исследователями и погрузимся в байкальские глубины в очках виртуальной реальности.

Подъем на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается замечательный вид на исток Ангары, а в ясную погоду и на горы Хамар-Дабана.

Прогулка по экотропе, знакомство с краснокнижными растениями Сибири.

Посещение Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.

В астрономической башне при ясном небе изучаем Солнце и его активность в научный телескоп.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Размещение в гостинице, небольшой отдых перед увлекательной вечерней экскурсией.

Вечером возвращаемся в обсерваторию и наблюдаем за звездным небом.

В программе: Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). Экскурсия в Байкальский музей. Подъем на канатной дороге, спуск пешком. Обед в кафе. Посещение обсерватории (дневная и вечерняя экскурсии). Размещение в гостинице в Листвянке. (вкл. питание: обед).

