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По популярности
Авторский тур
11 дней
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
29 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 71 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 85 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ААнастасия8 мая 2024Рождественская история на берегу БайкалаСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ГГалина10 января 2024Рождественская история на берегу БайкалаПривет! У нас вышло классное путешествие зимой:) Мы влюбились в немноголюдный и морозный Байкал❄️
- ККолесниченко24 сентября 2023Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Можно с детьми»
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