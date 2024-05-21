Семейные развлекательные туры Листвянки

Найдено 29 туров в категории «Можно с детьми» в Листвянке, цены от 27 550 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Половина озера Байкал за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 10 дней
Начало: Россия, Иркутск
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
140 000 за человека
Лето на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 98 000 за человека
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Легенда Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 92 900 за человека
Классика летней Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика летней Листвянки
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 54 300 за человека
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700 за человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200 за человека
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
1 янв в 10:00
66 700 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700 за человека
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700 за человека
Новогодние каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
29 дек в 10:00
99 000 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000 за человека
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней по льду Байкала. Активный тур
Начало: Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
37 500 за человека
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850 за человека
Золотая осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900 за человека
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: г. Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 87 900 за человека
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места Релаксации на Байкале. Зимний или весенний тур
Начало: г. Иркутск
15 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 67 200 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 85 800 за человека
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 71 500 за человека
Зимние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000 за человека
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900 за человека
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Начало: Г. Иркутск
22 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 79 200 за человека
Осеннее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Осень
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 85 800 за человека
Секреты Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100 за человека
Увидеть Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 8500076 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
    читать дальше

    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Байкальский драйв
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Рождество на Байкале
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • Г
    Галина
    10 января 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:) Мы влюбились в немноголюдный и морозный Байкал❄️
    Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)Привет! У нас вышло классное путешествие зимой:)
  • К
    Колесниченко
    24 сентября 2023
    Половина озера Байкал за 10 дней
    Замечательное место - Байкал!!! Очень понравилось!!!! Бесконечно хочется любоваться видами озера. Хочу посетить теперь зимой.

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Можно с детьми»

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  3. Байкал и Саяны. Расширенный тур
  4. Легенда Байкала. Весеннее путешествие
  5. Классика летней Листвянки
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Сейчас в Листвянке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 29 авторских туров от 27 550 до 140 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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