3 день

По льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещеры

Завтрак.

Вы отправитесь на север острова к мысу Хобой, дорога будет проходить по льду вдоль берега Байкала.

По дороге вас ждут остановки в самых интересных местах, чтобы посмотреть причудливые ледяные пещеры и сделать фото на льду Байкала.

Во время поездки вы сможете увидеть, что лёд Байкала чистый и прозрачный как стекло.

На мысе Хобой вам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух.

Обед – пикник.

Возвращение.

Ужин.