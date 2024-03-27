Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки

Зимние каникулы на Байкале
Кристально чистый байкальский лед и голубые торосы, заснеженная тайга и седые скалы.

Вы увидите загадочный остров Ольхон и его места силы, прогуляетесь по ледяным пещерам, покатаетесь на коньках и на собачьих упряжках!
5
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Промчимся на собачьих упряжках
Промчимся на собачьих упряжках
Почувствуем себя настоящим каюром, управляющим упряжкой и ездовыми собаками
Зимние забавы в музее "Тальцы"
Зимние забавы в музее "Тальцы"
Посетим музей под открытым небом "Тальцы" и покатаемся с ледяной горки на коровьих шкурах
Мистический остров Ольхон
Мистический остров Ольхон
Услышим старинные легенды и предания, и сможем сами убедиться в особой энергетике этого места
Причудливые ледяные пещеры
Причудливые ледяные пещеры
Отправимся на к мысу Хобой, где нам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух
Буддийская Ступа Просветления
Буддийская Ступа Просветления
Обойдите вокруг ступы трижды, загадайте желание и оно сбудется. Секрет в энергетике и святости этого места

Программа тура по дням

1 день

Посещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Встреча и знакомство с группой в аэропорту Иркутска (9:30 по местному времени).

Нас ждет трансфер в поселок Листвянка, расположенный в часе езды от города.

Здесь состоится ваше первое знакомство с Байкалом и байкальским льдом.

По дороге мы посетим деревянного зодчества «Тальцы» и прогуляемся по заснеженному лесу.

После обеда в Листвянке нас ждет настоящая сибирская забава – катание на собачьих упряжках.

Вы испытаете удовольствие от катания и общения с очаровательными хаски.

Завершаем наш день в Листвянке подъемом на Камень Черского, откуда можно полюбоваться панорамным видом на Байкал и красавицу-Ангару.

Вечером возвращение в Иркутск, заселение в отель.

Посещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжкахПосещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжкахПосещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжкахПосещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжках
2 день

Трансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале Шаманка

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, в самый центр Байкала.

По дороге проедем через Тажеранские степи и по ледовой переправе через Байкал.

Прибытие на остров, заселение в отель.

После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к скале Шаманка (мыс Бурхан).

Живописная скала является одним из мест силы на Байкале с очень сильной энергетикой.

Если позволит погода, то встретим наш первый закат на Ольхоне прямо на льду.

Погуляв, возвращаемся в отель на ужин.

Трансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале ШаманкаТрансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале ШаманкаТрансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале ШаманкаТрансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале Шаманка
3 день

По льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещеры

Завтрак.

Вы отправитесь на север острова к мысу Хобой, дорога будет проходить по льду вдоль берега Байкала.

По дороге вас ждут остановки в самых интересных местах, чтобы посмотреть причудливые ледяные пещеры и сделать фото на льду Байкала.

Во время поездки вы сможете увидеть, что лёд Байкала чистый и прозрачный как стекло.

На мысе Хобой вам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух.

Обед – пикник.

Возвращение.

Ужин.

По льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещерыПо льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещерыПо льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещерыПо льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещеры
4 день

Путешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа Просветления

Новый день и новые впечатления!

Продолжаем путешествовать по Малому морю и знакомиться с байкальским льдом.

Сначала мы отправимся к острову Огой и сделаем фото у мыса Дракон, который стал популярным туристическим местом.

Потом поднимемся на сам остров, к буддийской ступе Просветления.

По преданию вы можете обойти вокруг ступы и загадать желание.

После обеда продолжим исследовать пещеры и гроты Малого моря.

Каждый год они образуют по- настоящему уникальные ледовые пейзажи.

А еще сегодня мы будет искать метановые пузырьки, застывшие во льду и кататься на коньках по байкальским просторам.

Вечером возвращение в отель, ужин.

Путешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа ПросветленияПутешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа ПросветленияПутешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа ПросветленияПутешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа Просветления
5 день

Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск.

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) ориентировочно с 16:00 до 19:00.

Ваш тур по льду Байкала подошёл к концу!

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутск и на о. Ольхон, в 2-3-х местных благоустроенных номерах категории «Стандарт» (удобства в номере) или полублагоустроенных номерах категории «Эконом» (удобства на этаже).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Вариант «Эконом» Стоимость
Гостиница г. Иркутск 2-хместный стандартный номер47 200
Отель на о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)
Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.
Вариант «Стандарт»
Гостиница г. Иркутск 2-хместный благоустроенный номер53 900
Отель на о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

3 ночи

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 сутки)
  • Размещение в отеле на Ольхоне (3 суток): 2-местный номер категории стандарт или эконом
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак, ужин 3 и 4 день - завтрак, обед - пикник, ужин 5 день - завтрак
  • Экскурсии: в п. Листвянка, музей Тальцы, камень Черского
  • Катание на собачьих упряжках 10 мин
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницу, на ж/д вокзал, в аэропорт и т/д (запрашивайте заранее)
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;

- шапка с возможностью прикрыть уши;

- теплые непродуваемые перчатки;

- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;

- теплая куртка;

- теплый свитер или флисовая кофта;

- штаны (можно лыжные);

- носки (термоноски и шерстяные);

- термобелье;

- очки солнцезащитные;

- фонарик;

- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля

- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)

- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне

- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника

- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым

- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры

- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности

- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель

- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы

(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за

причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно

- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.

- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или

получении травмы

- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот

период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от

экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.

Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.

Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.

В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.

На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.

Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Необходимо ли заранее бронировать аренду коньков?

Размеры можно выбрать на месте из тех, что имеются в наличии. Если размер нестандартный, то имеет смысл на всякий случай взять коньки с собой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 мар 2024
Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа
Ю
12 мар 2024
Отличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времени их посещения без толпы туристов. Все прошло великолепно
Отличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времениОтличный тур. Все хорошо организовано. Гид знает удивительно интересные места и договаривалась с машинами о времени
Н
10 мар 2024
Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное.
Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное.Насыщенная программа, все красоты Байкала увидели, показали самое нужное.

Тур входит в следующие категории Листвянки

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыТуры на собачьих упряжкахЗимние

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