Вы увидите загадочный остров Ольхон и его места силы, прогуляетесь по ледяным пещерам, покатаетесь на коньках и на собачьих упряжках!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжках
Встреча и знакомство с группой в аэропорту Иркутска (9:30 по местному времени).
Нас ждет трансфер в поселок Листвянка, расположенный в часе езды от города.
Здесь состоится ваше первое знакомство с Байкалом и байкальским льдом.
По дороге мы посетим деревянного зодчества «Тальцы» и прогуляемся по заснеженному лесу.
После обеда в Листвянке нас ждет настоящая сибирская забава – катание на собачьих упряжках.
Вы испытаете удовольствие от катания и общения с очаровательными хаски.
Завершаем наш день в Листвянке подъемом на Камень Черского, откуда можно полюбоваться панорамным видом на Байкал и красавицу-Ангару.
Вечером возвращение в Иркутск, заселение в отель.
Трансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале Шаманка
Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, в самый центр Байкала.
По дороге проедем через Тажеранские степи и по ледовой переправе через Байкал.
Прибытие на остров, заселение в отель.
После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к скале Шаманка (мыс Бурхан).
Живописная скала является одним из мест силы на Байкале с очень сильной энергетикой.
Если позволит погода, то встретим наш первый закат на Ольхоне прямо на льду.
Погуляв, возвращаемся в отель на ужин.
По льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещеры
Завтрак.
Вы отправитесь на север острова к мысу Хобой, дорога будет проходить по льду вдоль берега Байкала.
По дороге вас ждут остановки в самых интересных местах, чтобы посмотреть причудливые ледяные пещеры и сделать фото на льду Байкала.
Во время поездки вы сможете увидеть, что лёд Байкала чистый и прозрачный как стекло.
На мысе Хобой вам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух.
Обед – пикник.
Возвращение.
Ужин.
Путешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа Просветления
Новый день и новые впечатления!
Продолжаем путешествовать по Малому морю и знакомиться с байкальским льдом.
Сначала мы отправимся к острову Огой и сделаем фото у мыса Дракон, который стал популярным туристическим местом.
Потом поднимемся на сам остров, к буддийской ступе Просветления.
По преданию вы можете обойти вокруг ступы и загадать желание.
После обеда продолжим исследовать пещеры и гроты Малого моря.
Каждый год они образуют по- настоящему уникальные ледовые пейзажи.
А еще сегодня мы будет искать метановые пузырьки, застывшие во льду и кататься на коньках по байкальским просторам.
Вечером возвращение в отель, ужин.
Трансфер в Иркутск. Отъезд
Завтрак.
Трансфер в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) ориентировочно с 16:00 до 19:00.
Ваш тур по льду Байкала подошёл к концу!
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в г. Иркутск и на о. Ольхон, в 2-3-х местных благоустроенных номерах категории «Стандарт» (удобства в номере) или полублагоустроенных номерах категории «Эконом» (удобства на этаже).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Вариант «Эконом»
|Стоимость
|Гостиница г. Иркутск
|2-хместный стандартный номер
|47 200
|Отель на о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)
|Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб.
|Вариант «Стандарт»
|Гостиница г. Иркутск
|2-хместный благоустроенный номер
|53 900
|Отель на о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)
|Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле в Иркутске (1 сутки)
- Размещение в отеле на Ольхоне (3 суток): 2-местный номер категории стандарт или эконом
- Трансферы по программе
- Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак, ужин 3 и 4 день - завтрак, обед - пикник, ужин 5 день - завтрак
- Экскурсии: в п. Листвянка, музей Тальцы, камень Черского
- Катание на собачьих упряжках 10 мин
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой
- Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницу, на ж/д вокзал, в аэропорт и т/д (запрашивайте заранее)
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Необходимо ли заранее бронировать аренду коньков?
Размеры можно выбрать на месте из тех, что имеются в наличии. Если размер нестандартный, то имеет смысл на всякий случай взять коньки с собой.