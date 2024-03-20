Вас ждет настоящее пересечение Байкала от Ольхона до Листвянки на специальном аэроходе, дегустация местной кухни и, конечно, катание на коньках по байкальским просторам.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, остров Ольхон, п. Хужир
Путешествие начинается!
Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон, где состоится наше первое знакомство с байкальским льдом.
По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.
Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе – несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.
Приезжаем в п. Хужир, заселяемся.
Идем гулять и встречать закат на скале Шаманка – главном месте силы на Байкале.
Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем.
Путешествие по льду к мысу Хобой
Сегодня у нас будет интересная экскурсия по северной части Ольхона.
Мы покажем вам самое крутое – сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд.
Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.
После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.
У нас будет обед-пикник на льду озера, и море впечатлений.
Также сегодня возьмем с собой коньки, чтобы покататься по ледяным просторам озера.
Переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе
Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе.
Впереди много крутых фотолокаций и самых знаменитых ледовых мест!
Сначала мы посетим остров Огой и мыс Кобылья голова, излюбленные места фотографов и путешественников.
Далее – утес Саган Заба, где мы посмотрим древние наскальные рисунки.
Следующая остановка – бухта Песчаная и ее знаменитые ходульные деревья.
Здесь прогуляемся среди прозрачных ледяных торосов и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть ледяные просторы сверху.
И, наконец, мы заедем в село Большое Голоустное, где будем фотографироваться на фоне байкальских пузырьков!
Вечером размещение и ужин в уютном отеле в Листвянке.
Отъезд
Сегодня наш тур подходит к концу.
Легкая грусть от того, что все приключения заканчиваются, но впечатления остаются!
Завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Мы желаем вам ярких воспоминаний и новых путешествий!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Листвянке:
- Хужир –"Байкал Терра Отель"/аналогичные;
- Листвянка – “У Озера”/"Байкальский кедр"/аналогичные.
Доплата за одноместное проживание 8 500 рублей.
Варианты проживания
Отель «Байкал Терра»
Отель «Байкал Терра» расположен в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал.
Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Расстояние от отеля Baikal Terra до аэропорта и железнодорожного вокзала Иркутска составляет 300 км.
Гостевой дом «Байкальский Кедр»
Гостевой дом «Байкальский Кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Расстояние от гостевого дома BAIKAL CEDAR до международного аэропорта Иркутска составляет 59 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Иркутске
- Трансфер Иркутск - Хужир
- Размещение в отеле на Ольхоне в 2-местном номере категории стандарт
- Экскурсия на скалу Шаманка
- Экскурсия на север Ольхона, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
- Трансфер Хужир - Листвянка на Хивусе (остановки по пути: остров Огой, мыс Кобылья голова, утес Саган Заба, бухта Песчаная, Большое Голоустное)
- Размещение в отеле в Листвянке в 2-местном номере категории стандарт
- Питание по программе:1 день: обед и ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед-пикник, ужин4 день: завтрак
- 1 день: обед и ужин
- 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день: завтрак
- Трансфер в аэропорт Иркутска
- Сопровождение гида на протяжении тура
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Предусмотрены ли скидки?
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не пожалела, что выбрала вас для организации отдыха, очень рада
Спасибо вам большое!