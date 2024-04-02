Г Галина Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

П Павел Лед Байкала Все было великолепно. Прекрасный отдых.

К Константин Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Анна Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

М Марина Золотая осень на Байкале Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

Т Татьяна Лед Байкала Замечательный тур, выше всяких похвал! Насыщенный, активный, познавательный.

Д Дмитрий Лед Байкала. Фототур читать дальше - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону. Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий

Д Дмитрий Лед Байкала. Фототур читать дальше огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что. Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -