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Авторский тур
6 дней
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ППавел16 марта 2024Все было великолепно. Прекрасный отдых.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ТТатьяна14 февраля 2024Замечательный тур, выше всяких похвал! Насыщенный, активный, познавательный.
- ДДмитрий22 января 2024Лед Байкала. ФототурИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Лед Байкала. ФототурЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «6-дневные туры»
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