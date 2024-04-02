Авторские туры на 6 дней в Листвянку

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Листвянке, цены от 63 100 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Начало: г. Иркутск
31 янв в 10:00
16 фев в 10:00
66 700 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
Начало: г. Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 97 700 за человека
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 9000078 850 за человека
Золотая осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900 за человека
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Начало: Россия, Иркутск
10 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 84 900 за человека
Секреты Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Секреты Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • П
    Павел
    16 марта 2024
    Лед Байкала
    Все было великолепно. Прекрасный отдых.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Золотая осень на Байкале
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • Т
    Татьяна
    14 февраля 2024
    Лед Байкала
    Замечательный тур, выше всяких похвал! Насыщенный, активный, познавательный.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Лед Байкала. Фототур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Лед Байкала. Фототур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «6-дневные туры»

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  1. Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
  2. Лед Байкала
  3. Драгоценности зимнего Байкала: Листвянка и Ольхон
  4. Золотая осень на Байкале
  5. Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
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