1 день

Иркутск - Байкальск

От встречи с Байкалом нас отделяет один шаг!

Приготовьтесь к ослепительным видам, необыкновенной природе и энергетически заряженным местам силы.

Встретимся в аэропорту Иркутска, вы познакомитесь с гидом и остальными членами группы.

Усаживаемся в микроавтобус, и наш тур начался!

Пока мы не пересекли черту города, прослушаем ознакомительную мини-экскурсию об Иркутске: вам покажут сердце столицы восточной Сибири – её исторический центр. Затем направляется в Байкальск, расположенный в красивейшем месте на юго-востоке Байкала у основания Хамар-Дабана.

После заселения в гостиницу пообедаем (не включено) и поднимемся по канатной дороге на одну из высот горнолыжного курорта “Гора соболиная” (не входит в стоимость).

С неё открывается невероятная панорама на Байкал и его побережье.

Запечатлев в памяти и на фото шикарные виды, возвращаемся в отель.

Поужинаем и обсудим в тесном кругу прошедший день.

Включено: ужин.