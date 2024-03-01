Вы побываете в туристическом поселке на берегу Байкала – в Листвянке, окунетесь в атмосферу прошлых столетий в музее под открытым небом, прокатитесь по льду на хивусе, отправитесь в укромные живописные бухты, где “живут” ходульные деревья. Эти дни на Байкале останутся с вами приятными и яркими воспоминаниями!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей Байкала
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
- Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к самому близко расположенному от Иркутска месту, где можно увидеть озеро Байкал – в поселок Листвянка.
Дорога идет по живописному Байкальскому тракту. Листвянка – это поселок, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска, своего рода «Мекка туризма» на Байкале, отправная точка многих туристических маршрутов.
По пути вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет экскурсию и расскажет историю экспонатов, в результате чего вы почувствуете, словно совершаете путешествие во времени!
Далее вы продолжите путь в Листвянку. Подъезжая к поселку, вы увидите легендарный Шаман-Камень, что расположен на истоке единственный вытекающей из Байкала реки Ангары, узнаете таинственную и загадочную легенду с ним связанную. А после посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
После экскурсии вас ждет заселение в гостинице, отдых и свободное время.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, услуги гида, билеты в музей.
Экскурсия в бухту Песчаная на хивусе
После завтрака в гостинице Листвянки вы отправитесь на судне на воздушной подушке «хивус» в бухту Песчаная.
Хивус мягко проскользит по зеркально-гладкому льду Байкала. По пути вы насладитесь живописными видами: по левую сторону путь обрамляют величественные горы Приморского хребта, а по правую – бесконечная ледовая гладь Байкала.
По пути до бухты Песчаной вы остановитесь у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Зрелище незабываемое и впечатляющее – множество прекрасных фотографий вам гарантировано!
Сделав памятные снимки, вы продолжите экскурсию и остановитесь у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Вы прогуляетесь между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Создается впечатление, словно деревья вышли «погулять» в сторону Байкала. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе, окончание прогулки и путь обратно на хивусе в Листвянку.
Включено в стоимость: групповой трансфер (хивус), проживание, экскурсия, услуги гида, обед-пикник, завтрак, разрешение на посещение национального парка.
Дорога в Иркутск. Завершение программы тура
Сегодня утром вас ждет завтрак в гостинице, а после на групповом трансфере вы отправитесь в Иркутск, где завершится программа тура.
За время вашего путешествия вы познакомились с красотой сибирского края и озера Байкал, увидели своими глазами тот самый прозрачный и легендарный лед, посетили интересную экскурсию, сделали памятными снимки, которые будут греть вас в вечера воспоминаний и приглашать снова отправиться в путешествие на Байкал.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 13:00 по местному времени.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поселке Листвянка (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Обычные даты:
|Стандарт
|Комфорт
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|32 000
|50 000
|42 000
|67 000
Типы размещения:
- Стандарт – удобства в самом номере;
- Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Листвянка» расположен около пляжа в поселке Листвянка. Гости отеля «Байкал Хан Листвянка» могут отдохнуть на террасе. К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.
В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
Поселок Байкал находится в 6 км, а поселок Большое Голоустное — в 42 км.
Малина
Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.
На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.
Маяк
Загородный комплекс «Маяк» располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала».
В комплекс входит 87 номеров различной категории. Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.
На территории загородного комплекса работает барбекю-бар и ресторан.
В Маяке имеется три конференц-зала вместимостью от 50 до 160 человек.
Поблизости вся инфраструктура. Среди достопримечательностей - Байкальский музей, нерпинарий, дендропарк, Камень Черского.
Крестовая Падь
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.
Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.
Малиновка
Мини-отель «Малиновка» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.
Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.
Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.
Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.
Даурия
Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура: 2 завтрака, 1 обед-пикник
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Есть ли скидки в туре?
Акция «Приведи друга» – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%. В акции участвуют только взрослые люди (не включая детей до 12 лет).
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей