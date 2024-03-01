Зимние узоры Байкала

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Зимний Байкал в своем ледяном облачении не оставит равнодушным ни одного путешественника! Вас ждет поездка по двум берегам Байкала, двум островам и атмосферным историческим местам.

Вы побываете в туристическом поселке на берегу Байкала – в Листвянке, окунетесь в атмосферу прошлых столетий в музее под открытым небом, прокатитесь по льду на хивусе, отправитесь в укромные живописные бухты, где “живут” ходульные деревья. Эти дни на Байкале останутся с вами приятными и яркими воспоминаниями!
Зимние узоры Байкала
Зимние узоры Байкала
Зимние узоры Байкала
Ближайшие даты:
2
фев
7
фев
11
фев
16
фев
18
фев
23
фев
25
фев
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даты

Что вас ожидает:

История и красота в Листвянке
История и красота в Листвянке
Увидим самое древнее озеро на планете и шедевры местного деревянного зодчества
Странствия на хивусе
Странствия на хивусе
Промчимся вихрем по ледяным просторам и получим чувство абсолютной свободы
Потрясающие фотографии
Потрясающие фотографии
Запечатлеем восхитительный прозрачный лед с пузырьками в самой фотогеничной бухте озера

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей Байкала

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

  • Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к самому близко расположенному от Иркутска месту, где можно увидеть озеро Байкал – в поселок Листвянка.

Дорога идет по живописному Байкальскому тракту. Листвянка – это поселок, расположенный вдоль кромки Байкала в 69 км от Иркутска, своего рода «Мекка туризма» на Байкале, отправная точка многих туристических маршрутов.

По пути вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет экскурсию и расскажет историю экспонатов, в результате чего вы почувствуете, словно совершаете путешествие во времени!

Далее вы продолжите путь в Листвянку. Подъезжая к поселку, вы увидите легендарный Шаман-Камень, что расположен на истоке единственный вытекающей из Байкала реки Ангары, узнаете таинственную и загадочную легенду с ним связанную. А после посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

После экскурсии вас ждет заселение в гостинице, отдых и свободное время.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, экскурсия, услуги гида, билеты в музей.

Музей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей БайкалаМузей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей БайкалаМузей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей БайкалаМузей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей Байкала
2 день

Экскурсия в бухту Песчаная на хивусе

После завтрака в гостинице Листвянки вы отправитесь на судне на воздушной подушке «хивус» в бухту Песчаная.

Хивус мягко проскользит по зеркально-гладкому льду Байкала. По пути вы насладитесь живописными видами: по левую сторону путь обрамляют величественные горы Приморского хребта, а по правую – бесконечная ледовая гладь Байкала.

По пути до бухты Песчаной вы остановитесь у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Зрелище незабываемое и впечатляющее – множество прекрасных фотографий вам гарантировано!

Сделав памятные снимки, вы продолжите экскурсию и остановитесь у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.

От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Вы прогуляетесь между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Создается впечатление, словно деревья вышли «погулять» в сторону Байкала. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.

В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе, окончание прогулки и путь обратно на хивусе в Листвянку.

Включено в стоимость: групповой трансфер (хивус), проживание, экскурсия, услуги гида, обед-пикник, завтрак, разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия в бухту Песчаная на хивусеЭкскурсия в бухту Песчаная на хивусеЭкскурсия в бухту Песчаная на хивусеЭкскурсия в бухту Песчаная на хивусе
3 день

Дорога в Иркутск. Завершение программы тура

Сегодня утром вас ждет завтрак в гостинице, а после на групповом трансфере вы отправитесь в Иркутск, где завершится программа тура.

За время вашего путешествия вы познакомились с красотой сибирского края и озера Байкал, увидели своими глазами тот самый прозрачный и легендарный лед, посетили интересную экскурсию, сделали памятными снимки, которые будут греть вас в вечера воспоминаний и приглашать снова отправиться в путешествие на Байкал.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 13:00 по местному времени.

В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в поселке Листвянка (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:

Обычные даты:

СтандартКомфорт
Двух- и трехместноеОдноместноеДвух- и трехместноеОдноместное
32 00050 00042 00067 000

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Байкал Хан

2 ночи

Отель «Байкал Хан Листвянка» расположен около пляжа в поселке Листвянка. Гости отеля «Байкал Хан Листвянка» могут отдохнуть на террасе. К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.

В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

Поселок Байкал находится в 6 км, а поселок Большое Голоустное — в 42 км.

Байкал ХанБайкал ХанБайкал ХанБайкал Хан

Малина

2 ночи

Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.

В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.

На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.

В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.

МалинаМалинаМалина

Маяк

2 ночи

Загородный комплекс «Маяк» располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала».

В комплекс входит 87 номеров различной категории. Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.

На территории загородного комплекса работает барбекю-бар и ресторан.

В Маяке имеется три конференц-зала вместимостью от 50 до 160 человек.

Поблизости вся инфраструктура. Среди достопримечательностей - Байкальский музей, нерпинарий, дендропарк, Камень Черского.

МаякМаякМаякМаякМаякМаякМаякМаяк

Крестовая Падь

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.

Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.

Крестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая Падь

Малиновка

2 ночи

Мини-отель «Малиновка» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.

Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.

Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.

Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.

МалиновкаМалиновкаМалиновкаМалиновка

Даурия

2 ночи

Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.

В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.

В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.

ДаурияДаурияДаурия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура: 2 завтрака, 1 обед-пикник
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.

Есть ли скидки в туре?

Акция «Приведи друга» – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%. В акции участвуют только взрослые люди (не включая детей до 12 лет).

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Как организована переправа на о. Ольхон?

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

Можно брать с собой в тур животных?

К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.

В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?

На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
1 мар 2024
Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный механизм. Даже когда у нас возникла проблема в месте где нас поселили (не было горячей воды), нас оперативно переселили в другой отель. Кстати если можно, то я бы не советовала зимой заселять в отеле Малина в Листвянке троих человек в отдельный домик, третьему нужно будет спать на низкой раскладушке, а полы достаточно холодные, очень холодно спать. Правда работники отеля откликнулись и принесли три дополнительных одеяла, чтобы подстелить на матрас. Но мне кажется этот домик больше подходит для летнего проживания. Сам отель очень хороший. Понравились завтраки. Все вкусно, по домашнему. А еще нам понравились люди, которые там живут, местное население. Они такие открытые, добрые, отзывчивые, улыбчивые. Все экскурсии очень понравились. Особенно поездка на хивусе по Байкалу. Она вызвала Море эмоций. Байкал-это космос! Это обязательно нужно увидеть! Впечатления от этой поездки ещё долго будут наполнять меня светлыми воспоминаниями. Спасибо вам за это!
Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный
А
17 апр 2024
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
И
14 апр 2024
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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