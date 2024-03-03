2 день

Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива

Завтрак в гостинице.

Сегодня нас ждет УНИКАЛЬНЫЙ день.

Мы увидим самые живописные гроты на Байкале.

Кроме этого, нас ждет купание в горячих источниках.

Самые клёвые фотки на Байкале в купальниках на фоне заснеженных вершин.

Посадка в автомобили УАЗы (только на них мы сможем добраться до горячих источников и гротов Чивыркуйского залива).

Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.

Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.

А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.

А на самое вкусное – купание в горячих источниках.

Змеиный источник – температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года.

Состав вод – гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.

Обед.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин самостоятельно (оплачивается отдельно).

Ночь на базе отдыха.