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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Иволгинскому дацану. Встреча с Байкалом
Вас встретят в аэропорту г. Улан-Удэ наш гид в 9:00.
Рекомендуем одеваться тепло. Обязательно брать с собой теплую обувь и одежду (даже если по прогнозу 0 градусов).
Переезд в центр буддизма России – Иволгинский дацан.
Экскурсия по Иволгинскому Дацану.
На сегодняшний день – это огромный комплекс с несколькими храмами.
Небольшой переезд в г. Улан-Удэ.
Краткое знакомство с его историческим центром, а далее мы едем в кафе национальной кухни.
Пробуем бурятскую кухню (оплата на месте самостоятельно).
Отъезд на Байкал до поселка Максимиха или Усть- Баргузин.
Во время пути, останавливаемся, осматриваем лед в виде пирамид и вулканов.
Такое можно увидеть только с Восточной стороны Байкала.
Причудливые наносы из снега и льда, размером выше человеческого роста.
Что-то наподобие лабиринта, с пещерами и снежными вулканами.
Ежегодно сюда приезжают сотни людей, чтобы посмотреть на такое чудо.
Ужин самостоятельно (оплачивается отдельно).
Знакомство и отдых.
Ночь на турбазе.
Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива
Завтрак в гостинице.
Сегодня нас ждет УНИКАЛЬНЫЙ день.
Мы увидим самые живописные гроты на Байкале.
Кроме этого, нас ждет купание в горячих источниках.
Самые клёвые фотки на Байкале в купальниках на фоне заснеженных вершин.
Посадка в автомобили УАЗы (только на них мы сможем добраться до горячих источников и гротов Чивыркуйского залива).
Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.
Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.
А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.
А на самое вкусное – купание в горячих источниках.
Змеиный источник – температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года.
Состав вод – гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.
Обед.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин самостоятельно (оплачивается отдельно).
Ночь на базе отдыха.
Переезд через Байкал на остров Ольхон. Осмотр красот и достопримечательностей
Завтрак.
Уникальнейший переезд через весь Байкал!
Мы обязательно остановимся, на отметке самой Большой глубины озера.
Один из самых насыщенных дней на льду Байкала.
Нас ждет Байкал до горизонта с его льдом, и торосами.
Внимание! Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда. Как правило, это могут быть автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные) или катера на воздушной подушке, а также другая техника — аэросани, аэролодки и т. п. Техника подбирается, чтобы сделать переезд безопасным.
Итак, отправляемся в путь.
Сначала мы движемся в сторону острова Ольхон по Баргузинскому заливу.
Справа от нас полуостров Святой Нос.
Как только мы заедем за его нижнее изголовье, мы увидим остров Ольхон.
По пути обязательно сделаем остановки для фото!
Обед в виде пикника на льду Байкала.
Проехав еще немного, и мы будем на Ольхоне.
Любуемся наледями на мысе Хобой и его гротом.
Делаем замечательные фотографии и движемся к поселку Хужир.
Размещение.
Свободное время.
Проводы заката на мысе Шаманка (если при переезде мы уложимся по времени).
В солнечную погоду, нужно обязательно иметь солнечные очки!
Вечером размещаемся на турбазе.
Ужинаем в местном кафе или гостинице (оплачивается отдельно) и отдыхаем.
Групповой трансфер в п. Листвянка
После вкусного завтрака выезжаем с острова Ольхон на микроавтобусе и направляемся по дороге в п. Листвянка.
Групповой трансфер.
Дорога идет по острову с выездом на лед Байкала.
Ежегодно здесь прокладывают дорогу по льду, которая соединяет Ольхон с материком.
Путь нас дальше лежит среди Тажеранских степей.
По пути мы сделаем остановку, чтобы еще раз попробовать бурятскую кухню (оплата на месте самостоятельно).
Дорога наша проходит через Иркутск, это наше первое знакомство с городом.
Но мы сюда еще вернемся, а пока наш путь лежит туда, откуда вытекает единственная река, это дочь Байкала – Ангара.
Исток Ангары, который не замерзает даже зимой.
Прогуляемся по Байкалу, отдохнем от долгого переезда и заселяемся в гостиницу.
Ужин самостоятельно (оплачивается отдельно).
Отдых.
Отдых в бухте Песчаная
И снова уникальный день!
После завтрака отправляемся в путешествие по льду Байкала на катере с воздушной подушкой под названием «Хивус».
В этот день Вам предстоит проехать от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселков Большие Коты, Большое Голоустное.
Остановка и фото на льду Байкала.
Рекомендуем взять платья, одеться в самую яркую одежду, чтобы сделать уникальные кадры вашего пребывания на льду Байкала.
Остановка под скалой Скрипер, далее нас ждет бухта Песчаная.
Здесь нас ждут небольшие восхождения, чтобы посмотреть на Байкал с высоты птичьего полета.
Это просто завораживает!
Отдых, катание на коньках, фото на льду Байкала и, конечно же, обед на Байкальском льду.
Вы узнаете, что такое поцелуй Байкала.
День пролетит незаметно!
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин в гостинице самостоятельно (оплачивается отдельно).
Ночь в гостинице.
Экскурсия в музей Байкала и на Пик Черского. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Сборы вещей, так как ночевать будем сегодня в Иркутске.
Погрузка в микроавтобус.
Переезд в музей Байкала.
После, Вас ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в Лимнологическом музее, научные сотрудники расскажут подробно все о Байкале.
Переезд.
Катаемся на снегоходах с инструктором по оборудованной трассе.
Как правило по 1-2 человека.
Остальные кто не очень любит снегоходы, могут посидеть в кафе и немного перекусить.
Промчавшись на снегоходах, снова садимся в микроавтобус и мчимся на рыбный рынок.
Закупаем домой сувениры, рыбу.
Обед в кафе с купленной рыбкой, а затем едем прокатиться на собачьих упряжках (пробуем проехать небольшой круг).
Переезд в Иркутск.
Заселение в гостиницу.
Вечером ужинаем в честь завершения программы (оплата на месте).
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный отъезд в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|тип размещения
|двухместное
|одноместное
|«Стандарт»
|189 300
|200 800
|«ПолуЛюкс»
|199 600
|220 500
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на турбазах в зависимости от выбранной категории
- Питание по программе:1 день: не предусмотрено2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед-пикник4 день: завтрак5 день: завтрак, обед6 день: завтрак7 день: завтрак
- 1 день: не предусмотрено
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед-пикник
- 4 день: завтрак
- 5 день: завтрак, обед
- 6 день: завтрак
- 7 день: завтрак
- Экскурсии и билеты в музей по программе
- Транспорт по программе
- Сбор за посещение национальных парков и заповедника
- Обслуживание инструктора
- Встреча в аэропорту
- Экскурсия в центр буддизма Дацан
- Прокат собачьих упряжек
- Переезд через Байкал
- Аренда коньков (в заявке обязательно указать размер обуви)
- Посещение гротов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Алкогольная и табачная продукция
- Экскурсия в этнографический комплекс Тальцы
- Ски-пасс в горнолыжном комплексе
- Баня
- Экскурсия по г. Иркутск
- Посещение источников
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Спальник (комфорт -5гр.).
7. Ложка, кружка, ножик.
8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
10. Стельки-грелки (по желанию).
11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
12. Футболка – 1-2 шт.
13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
15. Купальник - для купания в горячих источниках.
16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
18. Пуховой жилет - по желанию.
19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке. Трансфер осуществляется на джипах в 1 день, во 2 день (при наличии прочного льда), в 4 день.
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.