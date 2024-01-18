2 день

Экскурсия по Иркутску

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Иркутску.

Иркутск – старинный сибирский город, который возник на месте острога, построенного в XVII веке.

Сегодня Иркутск находится в ряду крупнейших городов России.

Это многонациональный сибирский город.

Здесь сохранились уникальные старинные кружевные деревянные дома, а самое главное это то, что Иркутск это ворота на Байкал.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в краеведческий музей Иркутска.

Один из старейших музеев России, который был основан в декабре 1782 года по инициативе иркутского губернатора Ф. Клички.

В настоящее время в музее расположено несколько отделов: отдел природы, отдел истории, экспозиционный отдел "Окно в Азию", выставочный отдел "Музейная студия", экспозиционный отдел "Музей В. Г. Распутина", ледокол "Ангара", Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). (входной билет оплачивается дополнительно)

Возвращение в отель.

Свободное время.