1 день

Музей Тальцы и знакомство с байкальской природой

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов.

Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.

А по дороге вас ждут экскурсии в самые известные музеи на Байкале.

Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, «уголков» русской и бурятской деревень, а также эвенкийского стойбища.

После обеда в кафе мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН).

Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.

С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.

Далее – экскурсия на обзорную площадку Камень Черского.

Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.

И в конце этого насыщенного дня вы заселитесь в уютную гостиницу, расположенную буквально в двух шагах от берега.

Питание включено: обед, ужин.

