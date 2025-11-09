Мои заказы

Майский Байкал. Листвянка, Аршан, КБЖД

Май – это удивительное время. В мае пробуждается Байкал.

Вокруг озера уже кипит жизнь: появляется молодая трава, цветут подснежники и багульник, на деревьях раскрываются почки. Но сам Байкал только просыпается от
зимнего сна. Путешествие начнется в Иркутске – одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем переезд к “воротам Байкала”, так называют поселок-порт Листвянку.

После по Кругобайкальской железной дороге – уникальному памятнику инженерного зодчества – на поезде вы вернетесь в Иркутск.

Ближайшие даты:
30
апр2
мая7
мая

Программа тура по дням

1 день

Музей Тальцы и знакомство с байкальской природой

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов.

Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.

А по дороге вас ждут экскурсии в самые известные музеи на Байкале.

Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, «уголков» русской и бурятской деревень, а также эвенкийского стойбища.

После обеда в кафе мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН).

Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.

С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.

Далее – экскурсия на обзорную площадку Камень Черского.

Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.

И в конце этого насыщенного дня вы заселитесь в уютную гостиницу, расположенную буквально в двух шагах от берега.

Питание включено: обед, ужин.

2 день

Путешествие в «Сибирскую Швейцарию»

Сегодня вас ждёт долгая и живописная дорога к самой южной части Байкала.

Вы преодолеете границу между Иркутской областью и Бурятией и посетите уютный посёлок Аршан, расположенный в кольце молодых Тункинских гор.

Вас ждут невероятные горные пейзажи, погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру, чистейший воздух, пронизанный ароматами первой майской зелени, и, конечно же, знакомство с бурятской кухней.

Во время экскурсии вы посетите буддийский комплекс "Множество дверей счастья", прогуляетесь вдоль русла горной реки Кынгарги до первого водопада, посетите монгольский рынок, где можно приобрести изделия из верблюжьей шерсти, местные травяные сборы и байкальские сувениры, попробуете целебную минеральную воду и искупаетесь в горячем источнике в посёлке Жемчуг (не входит в стоимость).

Вечером – возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.

3 день

КБЖД: Золотая пряжка Транссиба

После завтрака – выезд из гостиницы на экскурсию по Кругобайкальской Железной Дороге.

На экскурсионном поезде Вы проедете по участку старой Кругобайкальской дороги, в 1905 г. «золотой пряжкой» соединившей Транссибирскую магистраль – «стальной пояс» России.

Большой интерес у туристов вызывают тоннели, мощные подпорные стенки, виадуки, выполненные из тесаного камня, деревянные строения в стиле модерн.

Дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства и архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии и биологии.

Прибытие в Иркутск ориентировочно к 21:00.

Трансфер и заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.

4 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Окончание экскурсионной программы.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке и в Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
52 00058 000

Варианты проживания

Отель «Никола»

2 ночи

На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi. В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Крестовая Падь»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой. На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница «Иркутск» располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров разной цены, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед, ужин2 день - завтрак3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
  • 1 день - обед, ужин
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • Гостиница в Листвянке и Иркутске (благоустроенные номера)
  • Билет на КБЖД (сторона горы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Улучшенное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе. Эти рекомендации касаются всех туров на конец апреля - первую половину мая.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
  • Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
  • Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

