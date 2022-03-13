Драгоценности зимнего Байкала
В свободное время каждый может найти себе занятие по душе: отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, покататься на собачьих упряжках или на лошадях, порыбачить на льду Байкала или отправиться на священный остров Огой.
янв
фев
фев
фев
фев
мар
мар
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Байкалом. Экскурсия в музей Байкала
Встреча в 10:00 часов около справочной аэропорта г. Иркутска.
Поездка в поселок Листвянка.
Поездка идет по живописной дороге вдоль Ангары.
Прибытие в Листвянку.
Отсюда вытекает единственная река Ангара, которая не замерзает даже в лютые морозы.
Почему не замерзает?
Это Вы узнаете посетив музей Байкала.
Ну и конечно же, удивительная нерпа.
Но не стоит забывать выключить фотовспышку, при каждом кадре.
Свободное время, покупка рыбы на рынке – самостоятельно.
Пробуем, сравниваем.
Обед самостоятельно в кафе поселка или ресторане.
После обеда поднимемся на камень Черского, откуда открывается вид на Ангару и Байкал.
По желанию группы, возможно, организовать экскурсию в музей зодчества «Тальцы» (оплата дополнительно).
Возвращение в г. Иркутск.
Заселяемся в гостиницу, отдыхаем ужинаем самостоятельно.
Свободный день. Дополнительные экскурсии по желанию
Сегодня свободный день, при покупке тура можно купить дополнительные экскурсии, бухта Песчаная, Кругобайкальская железная дорога, Тункинская долина.
Рекомендуем совершить путешествие по прозрачному льду Байкала на катере с воздушной подушкой "Хивус".
Рекомендуем взять с собой платья или одеться в самую яркую одежду, чтоб сделать уникальные кадры вашего пребывания зимой на Байкале.
Незабываемые чувства возникают от катания на коньках по льду Байкала, сделанные фото на огромном ледяном поле Байкала и конечно же обед на льду.
Вы узнаете, что такое поцелуй Байкала!
День пролетит незаметно!
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин в гостинице самостоятельно.
Ночь в гостинице.
Также в этот день мы можем организовать катание на снегоходах, собачьих упряжках, посещение музея Тальцы.
Остров Ольхон
Утром завтрак.
Переезд на остров Ольхон (время сообщается накануне сопровождающим) в составе сборной группы (около 5-6 часов с пересечением Ольхонских ворот).
Обед в придорожном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие на Ольхон или МРС.
Размещение.
После ужина (оплачивается отдельно) посещение скалы Шаманка.
Скала Шаманка входит в семь святынь Азии.
Священная скала для местного населения.
Вечерний отдых.
Мыс Хобой
Завтрак в гостинице.
Поездка на удивительный мыс Хобой с осмотром ледяного грота, и льдин, свисающих со скал.
Удивительный по красоте и очень прозрачный лед Байкала прямо под ногами, создается ощущение, будто идешь по тонкому стеклу.
Впечатляют наледи на скалах, причудливые узоры Байкальского льда скрывающие гроты и пещеры.
Это нужно обязательно увидеть!
Время начала экскурсии нужно будет уточнить у администратора.
Во время экскурсии обед в виде перекуса.
Ужин в гостинице самостоятельно.
На экскурсии можно увидеть все основные ландшафты Ольхона, с мыса открывается грандиозный вид на малое море и озеро Байкал.
Мыс Хобой – столбовидная скала, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом.
На мысе находится площадка, где совершаются шаманские обряды.
Прощание с Байкалом и островом Ольхон
Завтрак в гостинице.
Подготовка к отъезду.
Отъезд с острова Ольхон.
Обед в дороге (оплачивается самостоятельно).
Прибытие в Иркутск.
Дополнительно: Возможен переезд на катере Хивус по льду с Ольхона до Листвянки с остановками при хорошей погоде (Оплачивается дополнительно). Бронирование при покупке тура.
Размещение в гостинице Иркутска.
Ужин самостоятельно.
Советуем посетить 130 квартал.
Историческое место города Иркутска.
Там уютно расположились кафе и рестораны.
Выбираем любой!
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный отъезд в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|«ПолуЛюкс»
|«Люкс»
|двухместное
|78 850
|83 800
|94 300
|105 800
|одноместное
|85 800
|89 300
|110 000
|-
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Билеты в музеи и нац. парк
- Размещение
- Питание по программе (только завтраки со 2 дня)
- Услуги сопровождающего для групп от 6 человек
- Подъемник на камень Черского
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание (обеды, ужины)
- Услуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский)
- Аренда рыболовных снастей
- Русская баня
- Трансфер на Хивусе
- Доп. экскурсии: бухта Песчаная, снегоходы, собачьи упряжки, поездка в музей Тальцы, КБЖД, Тункинская долина
- Доп. услуги, не указанные в программе
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
3. Косметика, крем от загара и т. п.
4. Очки солнцезащитные.
5. Фотоаппарат.
6. Ложка, кружка, ножик.
7. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
8. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
9. Стельки-грелки (по желанию).
10. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
11. Футболка – 1-2 шт.
12. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
13. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
14. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
15. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
16. Пуховой жилет - по желанию.
17. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
18. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
19. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
20. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
21. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
22. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.