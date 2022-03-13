2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии по желанию

Сегодня свободный день, при покупке тура можно купить дополнительные экскурсии, бухта Песчаная, Кругобайкальская железная дорога, Тункинская долина.

Рекомендуем совершить путешествие по прозрачному льду Байкала на катере с воздушной подушкой "Хивус".

Рекомендуем взять с собой платья или одеться в самую яркую одежду, чтоб сделать уникальные кадры вашего пребывания зимой на Байкале.

Незабываемые чувства возникают от катания на коньках по льду Байкала, сделанные фото на огромном ледяном поле Байкала и конечно же обед на льду.

Вы узнаете, что такое поцелуй Байкала!

День пролетит незаметно!

Вечером возвращение в гостиницу.

Отдых.

Ужин в гостинице самостоятельно.

Ночь в гостинице.

Также в этот день мы можем организовать катание на снегоходах, собачьих упряжках, посещение музея Тальцы.