Г Галина Летнее знакомство с Листвянкой Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

И Игорь Ледовый экспресс Байкала Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.

И Игорь Майский Байкал Все понравилось, отличная организация тура.

Ф Фомченкова Майский Байкал Молодцы. Все просто замечательно.

П Павел Майский Байкал Все было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.

К Константин Летнее знакомство с Листвянкой Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

В Виктория Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Анна Летнее знакомство с Листвянкой Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!

В Валерия Ледовый экспресс Байкала Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений! Не пожалела, что выбрала вас для организации отдыха, очень рада Спасибо вам большое!