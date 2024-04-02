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Авторский тур
4 дня
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ИИгорь20 марта 2024Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.
- ИИгорь20 марта 2024Майский БайкалВсе понравилось, отличная организация тура.
- ФФомченкова19 марта 2024Майский БайкалМолодцы. Все просто замечательно.
- ППавел16 марта 2024Майский БайкалВсе было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ВВалерия25 февраля 2024Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений! Не пожалела, что выбрала вас для организации отдыха, очень рада Спасибо вам большое!
- ТТатьяна8 февраля 2024Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «4-дневные туры»
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