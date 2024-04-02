Экскурсионные туры на 4 дня в Листвянке

Найдено 4 тура в категории «4-дневные туры» в Листвянке, цены от 32 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700 за человека
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300 за человека
Осеннее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Летнее знакомство с Листвянкой
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • И
    Игорь
    20 марта 2024
    Ледовый экспресс Байкала
    Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.
  • И
    Игорь
    20 марта 2024
    Майский Байкал
    Все понравилось, отличная организация тура.
  • Ф
    Фомченкова
    19 марта 2024
    Майский Байкал
    Молодцы. Все просто замечательно.
  • П
    Павел
    16 марта 2024
    Майский Байкал
    Все было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Летнее знакомство с Листвянкой
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Летнее знакомство с Листвянкой
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • В
    Валерия
    25 февраля 2024
    Ледовый экспресс Байкала
    Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений! Не пожалела, что выбрала вас для организации отдыха, очень рада Спасибо вам большое!
    Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений!Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений!Добрый день! Большое спасибо за путешествие! Куча впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Ледовый экспресс Байкала
    Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!
    Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!Тур 1-4 февраля. Зимний Байкал завораживает своими пейзажами. Ледяные пещеры, торосы, да и лед восхищают своим разнообразием!

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "4-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 32 700 до 62 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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