Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться новыми местами, погрузиться в местные традиции и культуру, а также встретить любимый праздник в спокойной и умиротворенной обстановке!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия на Байкал в поселок Листвянка
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
- Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
Совсем недавно прошло празднование нового 2024 года, и оставшиеся дни календарных каникул приятно провести в новом месте: задать тон путешествий на весь предстоящий год!
Сегодня начинается ваше приключение по Байкалу.
После прибытия в Иркутск, вас встретит организатор, и вы отправитесь в сторону Байкала. Путь ляжет по живописному Байкальскому тракту: дорога обрамлена преимущественно хвойными деревьями, которые в зимнее время уютно укутаны снежным покрывалом. До поселка Листвянка, расположенного вдоль берега Байкала, около часа-полутора пути. Вас ждет экскурсия по самым интересным местам близ Байкала.
До этого вы посетите удивительное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По пути до Листвянки вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем. Завтра вы поедете знакомиться с легендарным байкальским льдом.
Включено в стоимость: проживание, экскурсия, гид, групповой трансфер.
Первый лед - Малое море Байкала
Побывать на Байкале зимой и не увидеть легендарный байкальский лед – упущение, которое невозможно допустить! Лёд на Байкале встает поздно – в новогодние праздники в Листвянке льда еще не будет. Но есть заливы на Байкале, где уже в конце декабря появляется первый лёд: кристально-прозрачный, идеально-зеркально гладкий, где буквально можно увидеть свое отражение – именно такой лед мы поедем смотреть с вами!
Утром после завтрака в гостинице Листвянки вы отправляетесь на «большой» Байкал – к заливам Малого моря, чтобы погулять по первому льду, покататься на коньках по большому природному катку.
Малое море – это условно отделенное от Большого моря островом Ольхон местность, где уютно расположились заливы и бухты. Здесь быстрее всего по всему Байкалу встает лед. Дорога до Малого моря занимает порядка 4 часов по живописной местности, где бескрайние степи, украшенные тут и там выразительными скальными останцами, поражают воображение масштабами и живописностью!
Обязательно берите с собой коньки – катание по Байкалу дарит особенное удовольствие! (при необходимости коньки предоставляются в прокат) Сделав на память яркие фотографии на фоне прекрасной красоты природы, вы отправитесь в обратный путь в Листвянку.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, поездка на Малое море Байкала на первый лед.
Экскурсия в горы Восточного Саяна
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна. Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Цель сегодняшнего путешествия — поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских гольцов. По прибытии в поселок вас ждет обзорная экскурсия.
Прогулка по поселку — это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников — по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок — здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Вечером вас ждет дорога обратно и отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.
Экскурсия по городу Иркутску
Сегодня вы познакомитесь с городом Иркутском. После завтрака в гостинице вас ждет экскурсия по празднично-украшенному Иркутску: город блистает во всей красе, наряженный в гирлянды и огоньки. Улицы украшены, в воздухе царит ощущение сказочного чуда.
Вы побываете в сердце Иркутска – на сквере им. Кирова, — традиционного здесь устанавливают самую большую и красивую елку в городе, вокруг которой раскинулся ледовый городок, домик дед Мороза, горки. Настоящая отрада для детей провести здесь время: задорно скатиться с ледяной горки!
После отведенного времени на зимние забавы, вас ждет увлекательный экскурс про историю города: вы побываете на набережной Ангары, увидите памятники, их истории. Церкви, скульптуры – малая часть иркутского наследия. Гид – настоящий знаток истории города, — познакомит вас с Иркутском так, что вы полюбите наш город, как старого доброго друга! Экскурсия по Иркутску интересна как для взрослых, так и для детей.
Вечером после заселения в гостиницу у вас останется свободное время для отдыха или прогулок по улицам города.
Сегодняшняя ночь – рождественская. Рождество – один из двенадцати великих праздников православной Церкви. Завтра у вас всех православных будет возможность сходить в храм, помолиться и причаститься.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид.
Завершение программы тура
Сегодня подходит к концу ваш тур по праздничному Байкалу.
Вы побывали на священном озере, у подножия великих гор, познакомились с историческим и архитектурным наследием края и многое другое. Начатый с такого насыщенного, комфортного и увлекательного путешествия год задал тон на весь 2024 год!
Время окончания программы – 12:00.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Листвянке (3 ночи) и в Иркутске (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
Обычные даты:
|Стандарт
|Двух- и трехместное
|Одноместное
|69 000
|91 000
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Листвянка» расположен около пляжа в поселке Листвянка. Гости отеля «Байкал Хан Листвянка» могут отдохнуть на террасе. К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.
В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
Поселок Байкал находится в 6 км, а поселок Большое Голоустное — в 42 км.
Малина
Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.
На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.
Маяк
Загородный комплекс «Маяк» располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала».
В комплекс входит 87 номеров различной категории. Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.
На территории загородного комплекса работает барбекю-бар и ресторан.
В Маяке имеется три конференц-зала вместимостью от 50 до 160 человек.
Поблизости вся инфраструктура. Среди достопримечательностей - Байкальский музей, нерпинарий, дендропарк, Камень Черского.
Крестовая Падь
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.
Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.
Малиновка
Мини-отель «Малиновка» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.
Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.
Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.
Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.
Даурия
Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.
«Аэро отель» 2
Отель «Отель Aero» расположен в Иркутске. Этот отель находится в 5 км от центра города. Рядом с отелем — Дом-музей Волконского, Стадион «Труд» и Иркутский государственный университет.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня.
«Ангара» 3
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления.
В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля – аптека и супермаркет «Слата».
«Matreshka» 2
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
К услугам гостей комфортабельные номера. Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.
Доходный дом Листратовой
Бутик-отель «Доходный дом Листратовой» находится в Иркутске, в километре от исторического центра города. С бесплатной парковкой и платным трансфером гостям обеспечен лёгкий путь до места отдыха. Отель также предоставляет доступ к сети WI-FI.
Номерной фонд содержит 15 номеров в стиле деревянного зодчества. Каждый оснащён письменным столом и чайником. Отдельный санузел оснащен душевой. В наличии комплект полотенец и гигиенических принадлежностей.
Отель предоставляет кофеварку и тостер. Ежедневно здесь сервируют завтраки для постояльцев. В пешей доступности ближайшие кафе, а при отеле работает мини-бар на стойке ресепшен.
Это направление понравится ценителям культурных развлечений — рядом со зданием расположен Иркутский драматический театр и Галерея Виктора Бронштейна. Ещё одно достоинство — близость к аэропорту «Иркутск», расстояние до него всего 4 км.
«Риверсайд» 2
Мини-гостиница Riverside расположена в Иркутске, в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. Гости отеля Riverside могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Иркутска, в том числе пешим туризмом. Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3 км.
«Irkutsk City Center» 4
Отель «Irkutsk City Center» – бизнес-отель с первоклассным сервисом в самом центре города Иркутска. Гостиница удобно расположена в непосредственной близости от Администрации г. Иркутска, в шаговой доступности от Сквера Кирова и Драматического Театра; и всего лишь в 70 км от всемирного наследия ЮНЕСКО озера Байкал - глубочайшего озера в мире.
В отеле 208 просторных номеров восьми разных категорий, современные возможности которых будут удобны как для деловых поездок, так и для путешествий с семьей.
В ресторане отеля «Mesto Vstrechi», открытом как для гостей отеля, так и для жителей города, можно вкусно позавтракать, выбрав любимые блюда на шведской линии или по меню завтраков a la carte, пообедать с коллегами на бизнес-ланче, а вечером попробовать интересные блюда авторской локальной кухни.
Для удобства гостей в отеле есть фитнес-зал, бизнес-центр, а также минимаркет с товарами первой необходимости.
«Baikal Forest Hotel» 4
Отель Baikal Forest расположен в центре города Иркутска.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
К услугам гостей 73 номера различных категорий: Делюкс, Полулюкс, Люкс. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
Поблизости находятся такие популярные достопримечательности, как квартал 130, галерея В. Брончейн и Волконский дом. Расстояние от отеля «Байкал Форест» до международного аэропорта Иркутска составляет 5 км.
Добраться на автомобиле до Байкала можно примерно за 45 мин; 10 мин до аэропорта; 10 мин до железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер на протяжении всего тура
- Завтраки в гостевом доме
- Проживание
- Описанные в программе тура экскурсии
- Услуги гида (где заявлено в программе дня)
- Разрешение на посещение Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция «Приведи друга» – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%. В акции участвуют только взрослые люди (не включая детей до 12 лет).
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей