1 день

Экскурсия на Байкал в поселок Листвянка

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

Совсем недавно прошло празднование нового 2024 года, и оставшиеся дни календарных каникул приятно провести в новом месте: задать тон путешествий на весь предстоящий год!

Сегодня начинается ваше приключение по Байкалу.

После прибытия в Иркутск, вас встретит организатор, и вы отправитесь в сторону Байкала. Путь ляжет по живописному Байкальскому тракту: дорога обрамлена преимущественно хвойными деревьями, которые в зимнее время уютно укутаны снежным покрывалом. До поселка Листвянка, расположенного вдоль берега Байкала, около часа-полутора пути. Вас ждет экскурсия по самым интересным местам близ Байкала.

До этого вы посетите удивительное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По пути до Листвянки вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем. Завтра вы поедете знакомиться с легендарным байкальским льдом.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия, гид, групповой трансфер.