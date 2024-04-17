Сибирские каникулы. Рождественский Байкал

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Проведите новогодние каникулы и Рождество на Байкале! Откройте для себя прекрасную природу Сибири и восхитительные горы Восточного Саяна.

Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться новыми местами, погрузиться в местные традиции и культуру, а также встретить любимый праздник в спокойной и умиротворенной обстановке!
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Восточные Саяны
Восточные Саяны
Отправитесь в восхитительное путешествие через живописные горы Восточного Саяна, с его величественными горами и уютными деревушками
Коньки на большом озере
Коньки на большом озере
Насладитесь скоростью и свободой на самом большом замерзшем озере в мире
История и красота в Листвянке
История и красота в Листвянке
Ступите на берег самого глубокого и древнего озера на планете, узнаете о культуре и эпохах, оставивших свой след в этих краях
Праздничный Иркутск
Праздничный Иркутск
Погрузитесь в атмосферу праздничного Иркутска и прогуляетесь по набережной Ангары
Рождественская ночь
Рождественская ночь
Ощутите волшебство праздника под звон колоколов, желающие могут посетить храм и принять участие в рождественских обрядах

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на Байкал в поселок Листвянка

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

  • Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

Совсем недавно прошло празднование нового 2024 года, и оставшиеся дни календарных каникул приятно провести в новом месте: задать тон путешествий на весь предстоящий год!

Сегодня начинается ваше приключение по Байкалу.

После прибытия в Иркутск, вас встретит организатор, и вы отправитесь в сторону Байкала. Путь ляжет по живописному Байкальскому тракту: дорога обрамлена преимущественно хвойными деревьями, которые в зимнее время уютно укутаны снежным покрывалом. До поселка Листвянка, расположенного вдоль берега Байкала, около часа-полутора пути. Вас ждет экскурсия по самым интересным местам близ Байкала.

До этого вы посетите удивительное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий. Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу. Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По пути до Листвянки вы увидите легендарный Шаман-Камень, посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем. Завтра вы поедете знакомиться с легендарным байкальским льдом.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия, гид, групповой трансфер.

Экскурсия на Байкал в поселок ЛиствянкаЭкскурсия на Байкал в поселок ЛиствянкаЭкскурсия на Байкал в поселок ЛиствянкаЭкскурсия на Байкал в поселок ЛиствянкаЭкскурсия на Байкал в поселок Листвянка
2 день

Первый лед - Малое море Байкала

Побывать на Байкале зимой и не увидеть легендарный байкальский лед – упущение, которое невозможно допустить! Лёд на Байкале встает поздно – в новогодние праздники в Листвянке льда еще не будет. Но есть заливы на Байкале, где уже в конце декабря появляется первый лёд: кристально-прозрачный, идеально-зеркально гладкий, где буквально можно увидеть свое отражение – именно такой лед мы поедем смотреть с вами!

Утром после завтрака в гостинице Листвянки вы отправляетесь на «большой» Байкал – к заливам Малого моря, чтобы погулять по первому льду, покататься на коньках по большому природному катку.

Малое море – это условно отделенное от Большого моря островом Ольхон местность, где уютно расположились заливы и бухты. Здесь быстрее всего по всему Байкалу встает лед. Дорога до Малого моря занимает порядка 4 часов по живописной местности, где бескрайние степи, украшенные тут и там выразительными скальными останцами, поражают воображение масштабами и живописностью!

Обязательно берите с собой коньки – катание по Байкалу дарит особенное удовольствие! (при необходимости коньки предоставляются в прокат) Сделав на память яркие фотографии на фоне прекрасной красоты природы, вы отправитесь в обратный путь в Листвянку.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, поездка на Малое море Байкала на первый лед.

Первый лед - Малое море БайкалаПервый лед - Малое море БайкалаПервый лед - Малое море БайкалаПервый лед - Малое море БайкалаПервый лед - Малое море Байкала
3 день

Экскурсия в горы Восточного Саяна

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна. Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.

Цель сегодняшнего путешествия — поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских гольцов. По прибытии в поселок вас ждет обзорная экскурсия.

Прогулка по поселку — это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников — по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану. Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок — здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Вечером вас ждет дорога обратно и отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного СаянаЭкскурсия в горы Восточного Саяна
4 день

Экскурсия по городу Иркутску

Сегодня вы познакомитесь с городом Иркутском. После завтрака в гостинице вас ждет экскурсия по празднично-украшенному Иркутску: город блистает во всей красе, наряженный в гирлянды и огоньки. Улицы украшены, в воздухе царит ощущение сказочного чуда.

Вы побываете в сердце Иркутска – на сквере им. Кирова, — традиционного здесь устанавливают самую большую и красивую елку в городе, вокруг которой раскинулся ледовый городок, домик дед Мороза, горки. Настоящая отрада для детей провести здесь время: задорно скатиться с ледяной горки!

После отведенного времени на зимние забавы, вас ждет увлекательный экскурс про историю города: вы побываете на набережной Ангары, увидите памятники, их истории. Церкви, скульптуры – малая часть иркутского наследия. Гид – настоящий знаток истории города, — познакомит вас с Иркутском так, что вы полюбите наш город, как старого доброго друга! Экскурсия по Иркутску интересна как для взрослых, так и для детей.

Вечером после заселения в гостиницу у вас останется свободное время для отдыха или прогулок по улицам города.

Сегодняшняя ночь – рождественская. Рождество – один из двенадцати великих праздников православной Церкви. Завтра у вас всех православных будет возможность сходить в храм, помолиться и причаститься.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид.

Экскурсия по городу ИркутскуЭкскурсия по городу ИркутскуЭкскурсия по городу ИркутскуЭкскурсия по городу ИркутскуЭкскурсия по городу Иркутску
5 день

Завершение программы тура

Сегодня подходит к концу ваш тур по праздничному Байкалу.

Вы побывали на священном озере, у подножия великих гор, познакомились с историческим и архитектурным наследием края и многое другое. Начатый с такого насыщенного, комфортного и увлекательного путешествия год задал тон на весь 2024 год!

Время окончания программы – 12:00.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Листвянке (3 ночи) и в Иркутске (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:

Обычные даты:

Стандарт
Двух- и трехместноеОдноместное
69 00091 000

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Байкал Хан

3 ночи

Отель «Байкал Хан Листвянка» расположен около пляжа в поселке Листвянка. Гости отеля «Байкал Хан Листвянка» могут отдохнуть на террасе. К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.

В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

Поселок Байкал находится в 6 км, а поселок Большое Голоустное — в 42 км.

Байкал ХанБайкал ХанБайкал ХанБайкал Хан

Малина

3 ночи

Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.

В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.

На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.

В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.

МалинаМалинаМалина

Маяк

3 ночи

Загородный комплекс «Маяк» располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала».

В комплекс входит 87 номеров различной категории. Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.

На территории загородного комплекса работает барбекю-бар и ресторан.

В Маяке имеется три конференц-зала вместимостью от 50 до 160 человек.

Поблизости вся инфраструктура. Среди достопримечательностей - Байкальский музей, нерпинарий, дендропарк, Камень Черского.

МаякМаякМаякМаякМаякМаякМаякМаяк

Крестовая Падь

3 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.

Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.

Крестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая ПадьКрестовая Падь

Малиновка

3 ночи

Мини-отель «Малиновка» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.

Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.

Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.

Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.

МалиновкаМалиновкаМалиновкаМалиновка

Даурия

3 ночи

Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.

В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.

В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.

ДаурияДаурияДаурия

«Аэро отель» 2

1 ночь

Отель «Отель Aero» расположен в Иркутске. Этот отель находится в 5 км от центра города. Рядом с отелем — Дом-музей Волконского, Стадион «Труд» и Иркутский государственный университет.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня.

«Аэро отель» 2«Аэро отель» 2«Аэро отель» 2«Аэро отель» 2«Аэро отель» 2

«Ангара» 3

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.

Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления.

В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля – аптека и супермаркет «Слата».

«Ангара» 3«Ангара» 3«Ангара» 3«Ангара» 3

«Matreshka» 2

1 ночь

Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.

К услугам гостей комфортабельные номера. Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.

В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.

«Matreshka» 2«Matreshka» 2«Matreshka» 2«Matreshka» 2«Matreshka» 2

Доходный дом Листратовой

1 ночь

Бутик-отель «Доходный дом Листратовой» находится в Иркутске, в километре от исторического центра города. С бесплатной парковкой и платным трансфером гостям обеспечен лёгкий путь до места отдыха. Отель также предоставляет доступ к сети WI-FI.

Номерной фонд содержит 15 номеров в стиле деревянного зодчества. Каждый оснащён письменным столом и чайником. Отдельный санузел оснащен душевой. В наличии комплект полотенец и гигиенических принадлежностей.

Отель предоставляет кофеварку и тостер. Ежедневно здесь сервируют завтраки для постояльцев. В пешей доступности ближайшие кафе, а при отеле работает мини-бар на стойке ресепшен.

Это направление понравится ценителям культурных развлечений — рядом со зданием расположен Иркутский драматический театр и Галерея Виктора Бронштейна. Ещё одно достоинство — близость к аэропорту «Иркутск», расстояние до него всего 4 км.

Доходный дом ЛистратовойДоходный дом ЛистратовойДоходный дом ЛистратовойДоходный дом Листратовой

«Риверсайд» 2

1 ночь

Мини-гостиница Riverside расположена в Иркутске, в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак. Гости отеля Riverside могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Иркутска, в том числе пешим туризмом. Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3 км.

«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2«Риверсайд» 2

«Irkutsk City Center» 4

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» – бизнес-отель с первоклассным сервисом в самом центре города Иркутска. Гостиница удобно расположена в непосредственной близости от Администрации г. Иркутска, в шаговой доступности от Сквера Кирова и Драматического Театра; и всего лишь в 70 км от всемирного наследия ЮНЕСКО озера Байкал - глубочайшего озера в мире.

В отеле 208 просторных номеров восьми разных категорий, современные возможности которых будут удобны как для деловых поездок, так и для путешествий с семьей.

В ресторане отеля «Mesto Vstrechi», открытом как для гостей отеля, так и для жителей города, можно вкусно позавтракать, выбрав любимые блюда на шведской линии или по меню завтраков a la carte, пообедать с коллегами на бизнес-ланче, а вечером попробовать интересные блюда авторской локальной кухни.

Для удобства гостей в отеле есть фитнес-зал, бизнес-центр, а также минимаркет с товарами первой необходимости.

«Baikal Forest Hotel» 4

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в центре города Иркутска.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

К услугам гостей 73 номера различных категорий: Делюкс, Полулюкс, Люкс. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.

Поблизости находятся такие популярные достопримечательности, как квартал 130, галерея В. Брончейн и Волконский дом. Расстояние от отеля «Байкал Форест» до международного аэропорта Иркутска составляет 5 км.

Добраться на автомобиле до Байкала можно примерно за 45 мин; 10 мин до аэропорта; 10 мин до железнодорожного вокзала.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер на протяжении всего тура
  • Завтраки в гостевом доме
  • Проживание
  • Описанные в программе тура экскурсии
  • Услуги гида (где заявлено в программе дня)
  • Разрешение на посещение Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20% (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция «Приведи друга» – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%. В акции участвуют только взрослые люди (не включая детей до 12 лет).

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Как организована переправа на о. Ольхон?

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

Можно брать с собой в тур животных?

К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.

В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?

На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 апр 2024
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
И
14 апр 2024
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Все туры5-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Листвянки

Секреты Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Секреты Байкала
Россия, Иркутск
6 июня
16 июня
20 июня
23 июня
6310059 990 за человека
Увидеть Байкал
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Увидеть Байкал
Россия, Иркутск
6 июня
13 июня
16 июня
20 июня
2755026 200 за человека
Байкал и Саяны. Расширенный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Расширенный тур
Россия, Иркутск
31 мая
2 июня
5 июня
7 июня
от 9800093 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Листвянке
Все туры из Листвянки
All Airlines
ХорошоТам