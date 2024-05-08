Туры подходящие для зимних прогулок по Листвянке

Найдено 8 туров в категории «Зимние» в Листвянке, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200 за человека
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
«Вы увидите первый лёд в заливах Байкала, узнаете легенды загадочного острова Ольхон, отведаете настоящие сибирские яства и отметите праздники в тёплой компании, любуясь байкальскими зимними закатами»
1 янв в 10:00
66 700 за человека
Зимние узоры Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню»
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000 за человека
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Побывать на Байкале зимой и не увидеть легендарный байкальский лед – упущение, которое невозможно допустить»
3 янв в 10:00
от 69 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты»
29 дек в 10:00
99 000 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000 за человека
Зимние краски Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000 за человека
Рождественская история на берегу Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Время для друзей, семьи и веселья — это чудесная пора Рождества»
3 янв в 10:00
от 8500076 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Рождественская история на берегу Байкала
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Зимние узоры Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Зимние узоры Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Рождество на Байкале
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Зимние краски Байкала
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Рождество на Байкале
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
    Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! ПрограммаПоездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа
  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    Рождество на Байкале. Экспресс-тур
    Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Зимние краски Байкала
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Зимние»

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  1. Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
  2. Рождество на Байкале
  3. Зимние узоры Байкала
  4. Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
  5. Новогодние каникулы на Байкале
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
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