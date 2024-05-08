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Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Начало: г. Иркутск
27 янв в 10:00
3 фев в 10:00
от 47 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
«Вы увидите первый лёд в заливах Байкала, узнаете легенды загадочного острова Ольхон, отведаете настоящие сибирские яства и отметите праздники в тёплой компании, любуясь байкальскими зимними закатами»
1 янв в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню»
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Побывать на Байкале зимой и не увидеть легендарный байкальский лед – упущение, которое невозможно допустить»
3 янв в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты»
29 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Зимние краски Байкала
Начало: г. Иркутск
2 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 122 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Рождественская история на берегу Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Время для друзей, семьи и веселья — это чудесная пора Рождества»
3 янв в 10:00
от 8500076 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия8 мая 2024Рождественская история на берегу БайкалаСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!
- ООльга19 марта 2024Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Зимние»
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