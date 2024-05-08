А Анастасия Рождественская история на берегу Байкала Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!

А Ася Зимние узоры Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Зимние узоры Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Сибирские каникулы. Рождественский Байкал Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Н Надежда Рождество на Байкале Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

Г Галина Зимние краски Байкала Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

К Кирилл Рождество на Байкале Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))

С Светлана Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки Поездка на Байкал была прекрасна. Нам все понравилось! Мы увидели лед Байкала и это неописуемо!! Программа очень насыщенная, интересная. Дополнительно покатались на хивусе и посетили бурятскую деревню. Мы не пожалели, что выбрали этот тур. Впечатлений море!

О Ольга Рождество на Байкале. Экспресс-тур Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!