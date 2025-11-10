Листвянка — это самый короткий путь к Байкалу! Познавательная экскурсия, новые впечатления, комфортный отдых без долгих переездов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.

Прибытие и размещение в гостинице.

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Хостел Эконом Стандарт обычные даты 36 500 34 700 40 600 праздничные даты 38 000 35 500 42 200 доплата за одноместное размещение в обычные даты - 4 000 8 000 доплата за одноместное размещение в праздничные даты - 4 500 9 000

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: