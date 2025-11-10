Мои заказы

Тур выходного дня в Листвянку

Листвянка — это самый короткий путь к Байкалу! Познавательная экскурсия, новые впечатления, комфортный отдых без долгих переездов.
Тур выходного дня в Листвянку
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя17
ноя21
ноя24
ноя28
ноя1
дек

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Прибытие и размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
3 день

Листвянка - Иркутск

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Листвянка - ИркутскЛиствянка - ИркутскЛиствянка - Иркутск
Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты36 50034 70040 600
праздничные даты38 00035 50042 200
доплата за одноместное размещение в обычные даты -4 0008 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -4 5009 000

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 20 июля – 10 августа;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак)
  Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутск
  Экскурсионные услуги: день 2: этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

