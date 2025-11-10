Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Прибытие и размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъемник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей деревянного зодчества Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|36 500
|34 700
|40 600
|праздничные даты
|38 000
|35 500
|42 200
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|4 000
|8 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|4 500
|9 000
Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 20 июля – 10 августа;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (день 2-3: завтрак)
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 3: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: этнографический музей Тальцы
- День 2: этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения