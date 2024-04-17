Туры на 3 дня в Листвянке

Найдено 8 туров в категории «3-дневные туры» в Листвянке, цены от 27 550 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700 за человека
Зимние узоры Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000 за человека
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000 за человека
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300 за человека
Выходные в Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800 за человека
Осеннее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700 за человека
Увидеть Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Зимние узоры Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Зимние узоры Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Выходные в Листвянке
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Увидеть Байкал
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • И
    Игорь
    20 марта 2024
    Ледовый экспресс Байкала
    Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.
  • И
    Игорь
    20 марта 2024
    Майский Байкал
    Все понравилось, отличная организация тура.
  • Ф
    Фомченкова
    19 марта 2024
    Майский Байкал
    Молодцы. Все просто замечательно.
  • П
    Павел
    16 марта 2024
    Майский Байкал
    Все было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Выходные в Листвянке
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Увидеть Байкал
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
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