А Ася Зимние узоры Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Зимние узоры Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

Г Галина Выходные в Листвянке Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Ю Юрий Увидеть Байкал Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

И Игорь Ледовый экспресс Байкала Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.

И Игорь Майский Байкал Все понравилось, отличная организация тура.

Ф Фомченкова Майский Байкал Молодцы. Все просто замечательно.

П Павел Майский Байкал Все было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.

К Константин Выходные в Листвянке Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.