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По популярности
Авторский тур
4 дня
Летнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ледовый экспресс Байкала
Начало: г. Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние узоры Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 32 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Сияние Байкальского льда и прогулки на коньках
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
5 мар в 10:00
от 6400055 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Начало: Иркутск
7 мар в 10:00
5300045 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 103 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осеннее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увидеть Байкал
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
27 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ЮЮрий25 марта 2024Увидеть БайкалВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ИИгорь20 марта 2024Море впечатлений, не жалеем о поездке, рекомендуем друзьям.
- ИИгорь20 марта 2024Майский БайкалВсе понравилось, отличная организация тура.
- ФФомченкова19 марта 2024Майский БайкалМолодцы. Все просто замечательно.
- ППавел16 марта 2024Майский БайкалВсе было организованно на высшем уровне. Особенное спасибо нашему гиду Анне. Знает все о Байкале, о местных традициях. Отличный рассказчик.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ИИрина15 марта 2024Увидеть БайкалОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «3-дневные туры»
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