Осеннее знакомство с Листвянкой

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых в поселке Листвянка. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Осеннее знакомство с Листвянкой
Осеннее знакомство с Листвянкой
Осеннее знакомство с Листвянкой
Ближайшие даты:
5
июн
7
июн
12
июн
14
июн
19
июн
21
июн
26
июн
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даты

Что вас ожидает:

Этнографический музей Тальцы
Этнографический музей Тальцы
Прогуляемся по музею под открытым небом и осмотрим шедевры деревянного зодчества
Листвянка – визитная карточка Байкала
Листвянка – визитная карточка Байкала
Соприкоснемся с нетронутой и разнообразной природой Прибайкалья

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Экскурсия в живописный парк- музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

хостелэкономстандарт
2-хместный номер31 80029 70036 200
доплата за одноместное размещение-4 5009 000

Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Турбаза Обитаемый остров

3 ночи

Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.

Турбаза Обитаемый островТурбаза Обитаемый остров

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский Кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (день 2-4: завтрак)
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Этнографический музей Тальцы
  • День 2: Этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Листвянки

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