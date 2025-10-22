читать дальше одном дыхании. Красивая природа, удивительные локации и очень интересный рассказ - это незабываемо и очень круто. Жалко, что нельзя за экскурсию поставить 100 звезд- я б поставила. Очень советую побывать да данной экскурсии, и даже если Вы уже были на Красной Поляне - все равно останетесь в восторге. Спасибо, Света, за чудесное путешествие:*.

Это было шикарное путешествие. Начну с того, что только познакомившись со Светой - сразу возникло чувство, что мы знаем друг друга уже 100 лет. Очень комфортно. Поездка прошла просто на