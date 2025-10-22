Увидеть, насколько природно богат Сочи, можно только проехав от побережья до горного курорта «Красная Поляна».
Мы отправимся в поездку по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижепсе и увидим локации, выстроенные к Олимпиаде.
А «вишенкой на торте» станет подъём на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
Описание экскурсии
- Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
- Ущелье Ахцу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
- Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой.
- Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
- Посёлок Красная Поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной «Розы Хутор». Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
- Курорт «Газпром Поляна». На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (для группы до 3 человек) или минивэне Hyundai Starex (для группы от 4 до 8 человек).
Дополнительные расходы
- Вход на источник Чвижепсе — 200 ₽ за чел.
- Водопад «Девичьи слёзы» — 200 ₽ за чел.
- Вольерный комплекс — 300 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу: 2750 ₽ — взрослый, 1650 ₽ — детский, 2200 ₽ — льготный (инвалиды, старше 60 лет и ветераны боевых действий), люди младше 7 лет и старше 70 — 1 ₽
Для приобретения льготных билетов возьмите, пожалуйста, оригиналы документов.
Ответы на вопросы
Светлана — ваш гид в Лоо
Провела экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.
Отзывы и рейтинг
5
Екатерина
22 окт 2025
Это было шикарное путешествие. Начну с того, что только познакомившись со Светой - сразу возникло чувство, что мы знаем друг друга уже 100 лет. Очень комфортно. Поездка прошла просто на
