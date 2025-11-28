Приглашаю проехать вдоль побережья и заглянуть в прошлое Красной Поляны — от первых посёлков 19 века до олимпийского кластера.
А потом по канатной дороге вы подниметесь к вершинам, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и побережьем вдали. За несколько часов вы увидите главные локации одного из самых знаменитых мест России.
Описание экскурсии
- Мы проедем по Центральному району Сочи
- Из окна машины вы увидите Мацесту, Хосту и прибрежный кластер Адлера
- Сделаем остановку у Ахштырской пещеры
- При желании заедем на фабрику стеклодувов — здесь можно поучаствовать в мастер-классе и забрать с собой необычный сувенир
- Полюбуемся ущельем Ахцу
- Осмотрим посёлок Красная Поляна и стелу с панорамным видом
- Проедем по курортам Красной Поляны
- По канатной дороге вы подниметесь на высоту 2300 метров и погуляете там
Вы узнаете:
- как до прихода Российской империи называлась Красная Поляна и кто жил на этих землях
- как зарождалась история курортного Сочи на рубеже 19–20 веков
- почему посёлок и курорт получили одно и то же название
- чем прославились олимпийские объекты горного кластера в 2014 году
- почему «Роза Хутор» называется именно так и каковы перспективы развития курорта
По пути мы будем делать остановки по вашему желанию. Сколько времени провести в каждой из локаций решаете вы, главное — уложиться в общей сложности в 6 часов.
Тайминг для примера:
- Ахштырская пещера (по желанию) — 30–45 мин
- Фабрика стеклодувов (по желанию) — 30–40 мин
- Ущелье Ахцу — 10–15 мин
- Посёлок Красная Поляна, стела — 10–15 мин
- Подъём на канатной дороге, прогулка на высоте и спуск — 3–5 часов
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 PRO MAX. При необходимости я установлю детские кресла — напишите мне заранее, если они потребуются.
- Дополнительные расходы (по желанию):
- Ахштырская пещера — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ — за ребёнка
- Экскурсия на фабрике стекла или мастер-класс — 500–700 ₽ за чел.
- Обед в живописном месте у реки — примерно 1500 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу — 2500–2800 ₽ за чел.
Анна — ваш гид в Лоо
Я аттестованный гид-экскурсовод. Почему стоит выбрать мои экскурсии? - Индивидуальный подход — маршруты, адаптированные под ваши интересы - Нескучные истории — только живой рассказ, без заученных текстов - Гибкость — время, место и тема экскурсии подстраиваются под вас - Закрытые места — покажу то, что не найдёшь в стандартных путеводителях
