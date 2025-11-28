Мои заказы

Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие

Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Приглашаю проехать вдоль побережья и заглянуть в прошлое Красной Поляны — от первых посёлков 19 века до олимпийского кластера.

А потом по канатной дороге вы подниметесь к вершинам, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и побережьем вдали. За несколько часов вы увидите главные локации одного из самых знаменитых мест России.
Описание экскурсии

  • Мы проедем по Центральному району Сочи
  • Из окна машины вы увидите Мацесту, Хосту и прибрежный кластер Адлера
  • Сделаем остановку у Ахштырской пещеры
  • При желании заедем на фабрику стеклодувов — здесь можно поучаствовать в мастер-классе и забрать с собой необычный сувенир
  • Полюбуемся ущельем Ахцу
  • Осмотрим посёлок Красная Поляна и стелу с панорамным видом
  • Проедем по курортам Красной Поляны
  • По канатной дороге вы подниметесь на высоту 2300 метров и погуляете там

Вы узнаете:

  • как до прихода Российской империи называлась Красная Поляна и кто жил на этих землях
  • как зарождалась история курортного Сочи на рубеже 19–20 веков
  • почему посёлок и курорт получили одно и то же название
  • чем прославились олимпийские объекты горного кластера в 2014 году
  • почему «Роза Хутор» называется именно так и каковы перспективы развития курорта

По пути мы будем делать остановки по вашему желанию. Сколько времени провести в каждой из локаций решаете вы, главное — уложиться в общей сложности в 6 часов.

Тайминг для примера:

  • Ахштырская пещера (по желанию) — 30–45 мин
  • Фабрика стеклодувов (по желанию) — 30–40 мин
  • Ущелье Ахцу — 10–15 мин
  • Посёлок Красная Поляна, стела — 10–15 мин
  • Подъём на канатной дороге, прогулка на высоте и спуск — 3–5 часов

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 PRO MAX. При необходимости я установлю детские кресла — напишите мне заранее, если они потребуются.

  • Дополнительные расходы (по желанию):
  • Ахштырская пещера — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ — за ребёнка
  • Экскурсия на фабрике стекла или мастер-класс — 500–700 ₽ за чел.
  • Обед в живописном месте у реки — примерно 1500 ₽ за чел.
  • Билет на канатную дорогу — 2500–2800 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Лоо
Я аттестованный гид-экскурсовод. Почему стоит выбрать мои экскурсии? - Индивидуальный подход — маршруты, адаптированные под ваши интересы - Нескучные истории — только живой рассказ, без заученных текстов - Гибкость — время, место и тема экскурсии подстраиваются под вас - Закрытые места — покажу то, что не найдёшь в стандартных путеводителях

