Приглашаю проехать вдоль побережья и заглянуть в прошлое Красной Поляны — от первых посёлков 19 века до олимпийского кластера. А потом по канатной дороге вы подниметесь к вершинам, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и побережьем вдали. За несколько часов вы увидите главные локации одного из самых знаменитых мест России.

Мы проедем по Центральному району Сочи

Из окна машины вы увидите Мацесту, Хосту и прибрежный кластер Адлера

Сделаем остановку у Ахштырской пещеры

При желании заедем на фабрику стеклодувов — здесь можно поучаствовать в мастер-классе и забрать с собой необычный сувенир

Полюбуемся ущельем Ахцу

Осмотрим посёлок Красная Поляна и стелу с панорамным видом

Проедем по курортам Красной Поляны

По канатной дороге вы подниметесь на высоту 2300 метров и погуляете там

Вы узнаете:

как до прихода Российской империи называлась Красная Поляна и кто жил на этих землях

как зарождалась история курортного Сочи на рубеже 19–20 веков

почему посёлок и курорт получили одно и то же название

чем прославились олимпийские объекты горного кластера в 2014 году

почему «Роза Хутор» называется именно так и каковы перспективы развития курорта

По пути мы будем делать остановки по вашему желанию. Сколько времени провести в каждой из локаций решаете вы, главное — уложиться в общей сложности в 6 часов.

Тайминг для примера:

Ахштырская пещера (по желанию) — 30–45 мин

Фабрика стеклодувов (по желанию) — 30–40 мин

Ущелье Ахцу — 10–15 мин

Посёлок Красная Поляна, стела — 10–15 мин

Подъём на канатной дороге, прогулка на высоте и спуск — 3–5 часов

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 PRO MAX. При необходимости я установлю детские кресла — напишите мне заранее, если они потребуются.