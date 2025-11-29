Погрузитесь в атмосферу Сочи вместе с человеком, который знает город изнутри! Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, расскажу интересные факты о прошлом и настоящем курорта и поделюсь местными легендами.
Экскурсия подходит как для первого знакомства с городом, так и для тех, кто хочет сравнить впечатления или открыть новые грани Сочи.
Описание экскурсии
Маршрут
- Дача Сталина
- Гора Ахун
- Зимний театр
- Морской порт
- Набережная
- Собор Михаила Архангела
- Концертный зал «Фестивальный»
- Приморский парк
Программа экскурсии
Вы увидите город с разных ракурсов — из окна комфортабельного автомобиля и во время прогулки пешком. Я расскажу:
- об истории Сочи и особенностях архитектуры
- развитии курорта от Всесоюзной здравницы до олимпийского обновления
- современной жизни города, местных обычаях и менталитете жителей
- значении топонимов и местных названий
- легендах и забавных историях, связанных с городом
Вы узнаете, какие события определили облик курорта и почему одни места стали символами города, а другие — настоящими сокровищами для местных жителей.
Организационные детали
- Автомобиль — Nissan Quashqai, для больших компаний до 7 человек минивэн Hyundai Starex
- При необходимости установлю бустер и кресло для детей
- Входные билеты на дачу Сталина (взрослые — 800 ₽, дети 7-13 лет — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно) оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лоо
Провела экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.
