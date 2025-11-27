Этот маршрут очень богат — прекрасными видами, живописной природой, положительными эмоциями. Мы проедем по лесами и лугам, полюбуемся панорамами гор, насладимся свежестью брызг водопада. Загадаем желание и поговорим о легендах и истории этих мест!
Описание экскурсии
Первым делом…
- Мы подберём лошадь и амуницию, идеально подходящие именно вам
- И проведём первичный инструктаж по безопасности и правилам верховой езды
А затем — отправимся в увлекательное путешествие!
- Перейдём через реку
- Побываем на смотровой площадке с шикарным видом на море
- Полюбуемся парящими над головой орлами
- Если позволит погода — искупаемся в водопаде
- Загадаем желание в одном волшебном месте
Организационные детали
- Обращаем ваше внимание на то, что возможен перенос прогулки в связи с погодными условиями
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В конном клубе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Лоо
Мы рады предложить вам конные прогулки по живописным горам, лесам, рекам г. Сочи (Лоо) и за его пределами всем желающим, с опытом и без! Вы с легкостью освоите езду на лошади, даже если никогда до этого не сидели верхом.
Входит в следующие категории Лоо
Похожие экскурсии из Лоо
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо
Живая, насыщенная впечатлениями поездка с местным гидом
1 дек в 10:00
3 дек в 10:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.