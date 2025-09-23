Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по горному Лоо
Отправиться в ущелье Ведьм, насладиться природой и поймать ветер в волосах
Начало: В конном клубе
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Начало: Около вашего отеля
20 сен в 08:30
21 сен в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
