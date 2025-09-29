Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Лоо, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На машине На микроавтобусе 6 часов Индивидуальная до 7 чел. «Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо Живая, насыщенная впечатлениями поездка с местным гидом 11 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо) Начало: Около вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик 16 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Лоо

