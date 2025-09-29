Индивидуальная
до 7 чел.
«Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо
Живая, насыщенная впечатлениями поездка с местным гидом
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лоо в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лоо
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лоо в сентябре 2025
Сейчас в Лоо в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 16 000.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Лоо на 1 день, гиды Лоо подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Лоо так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025