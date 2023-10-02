скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Услышать о древней цивилизации протоадыгов и понять, как менялись здешние земли
Начало: В Лоо, Головинке, Якорной Щели, Вардане
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Поездка к дольменам Западного Кавказа
Взглянуть на уникальные монолиты, послушать их историю и искупаться в тёплой горной реке
Начало: В посёлке Головинка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60005 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Пешком к истокам реки Хаджипсе
С местным жителем заглянуть в тайный уголок субтропического леса и послушать пение птиц
Начало: В поселке Якорная Щель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
59995 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 октября 2023Экскурсия очень понравилась, было индивидуальное отношение. Много новой для нас И необычной информации об этих местах и истории адыгов. .
- ААнатолий7 сентября 2023Было интересно, но ожидали большего. К гиду вопросов нет, эрудированный человек, узнали от него много нового, но мест, которые произвели впечатление, было мало.
- ГГалина5 сентября 2023Не вероятно интересная и познавательная экскурсия! Обязательно вернёмся еще)
- ООлеся20 июля 2023Благодарю Мадина за великолепную экскурсию. Это невозможно описать словами (многое уже сказано в комментариях ниже) - это надо прочувствовать. Именно такие встречи оставляют в памяти чудесные воспоминания.
Ответы на вопросы от путешественников по Лоо в категории «Выездные»
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Сейчас в Лоо в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 400 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии по окрестностям Лоо и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август