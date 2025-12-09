-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по горному Лоо
Отправиться в ущелье Ведьм, насладиться природой и поймать ветер в волосах
Начало: В конном клубе
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Начало: Около вашего отеля
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лоо в категории «Ущелье Ведьм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лоо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лоо в декабре 2025
Сейчас в Лоо в категории "Ущелье Ведьм" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Лоо на 2025 год по теме «Ущелье Ведьм», 8 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль