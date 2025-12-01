Индивидуальная
до 10 чел.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, на автобусной остановке «Квартал 3А»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
-
50%
Групповая
до 15 чел.
На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски
Заглянуть в настоящую юрту и подружиться с дружелюбными четвероногими
Начало: На ферме в г. Дзержинский
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
24 дек в 13:30
990 ₽
1980 ₽ за человека
Индивидуальная
Расписание: По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00 начало.
5000 ₽ за всё до 30 чел.
