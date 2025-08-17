О Ольга

Нашим гидом была Ольга. Сразу расположила к себе доверием и ощущением надежности.

Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.