Необычные экскурсии по Магадану

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Магадане, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Добро пожаловать в Магадан
На машине
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 августа 2025
    Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
    У Каюр тревел лучшая организация и лучшие гиды. Полный восторг! Однозначно стоит своих денег
  • О
    Ольга
    2 августа 2025
    Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
    Нашим гидом была Ольга. Сразу расположила к себе доверием и ощущением надежности.
    Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.
  • А
    Андрей
    1 августа 2025
    Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
    Виктория и Наталья провели отличную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, скучать или бегом бежать нигде не приходилось. Множество интересных историй, ответы на любые вопросы, дружеская атмосфера, глубокие знания своего края. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Необычные»

