Выездные экскурсии из Магадана

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Магадане, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магадане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  2. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
  3. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Сколько стоит экскурсия по Магадану в апреле 2025
Сейчас в Магадане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Магадана и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь