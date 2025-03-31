Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 марта 2025Всё прошло шикарно! Всё места очень живописные, маршрут прекрасный и рассказ Сергея создает полную картину максимально завершенного тура! Спасибо ему огромное!
- ИИнесса27 марта 2025Огромное спасибо Сергею за очень душевное небольшое путешествие! 2.5 часа пролетели как миг! Море информации, красивые локации, приятный собеседник! Спасибо! Все было супер!
- ААлексей23 февраля 2025Отличная спокойная структурированная поездка на побережье. Прекрасные виды. Последовательный рассказ и четкий тайминг. Ну и учитывайте погоду.
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Магадану в апреле 2025
Сейчас в Магадане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Магадана и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь