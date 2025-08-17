Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Начало: От места вашего проживания
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 августа 2025У Каюр тревел лучшая организация и лучшие гиды. Полный восторг! Однозначно стоит своих денег
- ООльга2 августа 2025Нашим гидом была Ольга. Сразу расположила к себе доверием и ощущением надежности.
Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.
- ААндрей1 августа 2025Виктория и Наталья провели отличную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, скучать или бегом бежать нигде не приходилось. Множество интересных историй, ответы на любые вопросы, дружеская атмосфера, глубокие знания своего края. Рекомендую всем!
