Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»

Вам предстоит провести расследование гибели одного необычного семейства и выяснить, может ли мамонтёнок встретиться со своей мамой спустя тысячи лет. Для этого вы исследуете одну из исторических улиц города в поисках улик и свидетелей.
Разгадаете тайны музеев, откроете шокирующие результаты научных исследований и узнаете, что скрывает вечная мерзлота.
Разгадаете тайны музеев, откроете шокирующие результаты научных исследований и узнаете, что скрывает вечная мерзлота.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Решая задания квеста, вы посетите места, с которых начинался Магадан, взглянете на бухту глазами её первых обитателей. А также узнаете любопытные факты о городе, прикоснётесь к истории Колымы и её суровому нраву.
Вы увидите:
- Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт
- Северо-Восточный государственный университет
- Портовую улицу
- Бухту Нагаева
- Институт биологических проблем Севера
- Парк «Маяк»
- Морской сквер
Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- По желанию в расследование можно включить посещение Музея естественной истории — подробности уточняйте в переписке
- Начать квест вы сможете в любой удобный для вас момент, но лучше пройти его в светлое время суток
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Магадане
Провёл экскурсии для 501 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос