Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»

Вам предстоит провести расследование гибели одного необычного семейства и выяснить, может ли мамонтёнок встретиться со своей мамой спустя тысячи лет. Для этого вы исследуете одну из исторических улиц города в поисках улик и свидетелей. Разгадаете тайны музеев, откроете шокирующие результаты научных исследований и узнаете, что скрывает вечная мерзлота.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Решая задания квеста, вы посетите места, с которых начинался Магадан, взглянете на бухту глазами её первых обитателей. А также узнаете любопытные факты о городе, прикоснётесь к истории Колымы и её суровому нраву.

Вы увидите:

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт

Северо-Восточный государственный университет

Портовую улицу

Бухту Нагаева

Институт биологических проблем Севера

Парк «Маяк»

Морской сквер

Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.

Организационные детали