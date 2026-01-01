Совсем недавно тут ходили только геологи
Программа тура по дням
Дорога на Ягодное
Наше путешествие начинается с Магаданского краеведческого музея, где на экскурсии узнаем много интересного о местах, которые посетим.
А затем нам предстоит переезд по живописной трассе Колыма. Дорога проходит по бескрайней лиственной тайге через Колымское нагорье. Сложно поверить в существование такого простора.
По пути будем делать остановки, чтобы размяться, пофотографировать виды и перекусить в кафе.
Около разрушенного моста через реку Дебин прощаемся с трансфером и забываем о цивилизации. Наконец-то мы остались наедине с природой!
Разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся и очень внимательно слушаем инструктаж. Мы в царстве дикой природы, и с этого дня не расстаемся с фальшфейерами и ходим в кустики парами.
- Переезд 520 км.
Озеро Джека Лондона
Наше первое утро в походе!
Дороги кончились, остались направления. Поэтому сегодня мы пересядем на трансфер класса «тяжелый люкс» — вахтовку повышенной проходимости, для которой и брод бурной магаданской реки — не проблема.
Переезжаем Дебин и углубляемся в Колымское нагорье. Дорога предстоит тряская, но абсолютно фантастическая. Здесь, среди дикой тундры и живописных гор, так легко почувствовать себя первопроходцем-золотоискателем, охотником за птицей счастья.
Вахтовка подвезет нас совсем близко к озеру. Пришла пора надевать рюкзаки, дальше — пешком.
Внимательно смотрим под ноги: драгоценную руду мы, конечно, не найдем, зато в это время уже поспеет морошка!
Через пару километров мы окажемся на берегу озера Джека Лондона. Интересно, каким оно предстанет нам впервые? Будет ли это зеркальная гладь, в которой отражаются далекие вершины, или чаша, полная молочно-белого тумана? Природа прекрасна во всех своих проявлениях.
Распугивая медведей криками восторга, ставим лагерь и делаем миллион фоток. Вечером греемся костром, чаем и историями о золотоискателях.
Кстати, вы знали, откуда у озера в Магаданском крае такое необычное название? Среди местных ходит легенда, что одни из «первооткрывателей», пришедших на озеро, обнаружили здесь на берегу книгу «Мартин Иден» Джека Лондона. Ничего удивительного — многие геологи любили произведения этого писателя-авантюриста.
- Переезд 65 км.
- 2 км под рюкзаком.
Радиалка к озерам
Встречаем рассвет, наблюдая, как блестит под утренним солнцем снег на вершинах, и как рассеивается розовая дымка над озерной гладью.
Сегодня пойдем изучать окрестности. Тренируемся ходить без тропы. В нашем словаре опытного туриста к слову «курумник!» добавится «стланик!».
Названия местных озёр завораживают: Мечта, Анемон, Серая Чайка…
Устроим обед на одном из живописных берегов, наслаждаясь горячим супом и полным уединением.
Поднимемся на сопку Юнтур, высота ее всего 1200 м, но с вершины открывается великолепный вид на озера и хребет Большой Аннгачак.
По пути в лагерь заглянем на озеро Танцующих Хариусов и попробуем наловить рыбы и насобирать грибов к ужину.
- 14 км налегке.
- 600 метров вверх.
Лодка и озеро Невидимка
Утром после завтрака за нами заедет лодка и переправит на другой берег озера.
Водная прогулка разнообразит маршрут и позволит полюбоваться озером с воды. Так мы прощаемся с Джеком Лондоном и уходим дальше в волшебную тундру.
Держим путь вдоль ручья Неведомый к озеру Невидимка! Ищем следы невиданных зверей (и держим наготове фальшфейеры!) и ждем, когда на тропу вырулит избушка на курьих ножках. Вам тоже кажется, что тут где-то за поворотом уже должна начинаться Нарния?
К обеду встаем лагерем на берегу Невидимки, купаемся, отдыхаем, ходим за грибами и ягодами.
Вечером сядем у костра, будем рассказывать друг другу сказки и любоваться звездами.
- 2 км на катере.
- 7 км с рюкзаком.
Путь вдоль Неведомого ручья
Встаем и собираем заметно полегчавшие рюкзаки.
Продолжаем движение вдоль Неведомого ручья. Тропа идет немного вверх, уводя дальше в горы.
Поднимемся до стоянки Альпенград и разобьем лагерь. Это одна из самых красивых стоянок на маршруте. Мы будто расположились в ладони древнего великана, который неспешно шагает по своей великаньей стране и показывает нам ее неземные красоты.
Если останутся силы и время — сходим налегке к ближайшим озёрам.
Вечером, как всегда, вкусный ужин и уютные посиделки.
- 13 км с рюкзаком.
- 600 метров вверх.
Дневка на Альпенграде
В таком прекрасном месте обязательно нужно задержаться!
Сегодня дневка и заслуженный отдых. Но сидеть в лагере не будем, тут по соседству столько красоты!
Поднимемся выше к небольшим озерам и водопадам и назовем что-нибудь в нашу честь.
При хорошей видимости полюбуемся издалека на пик Абориген — одну из высших точек хребта Большой Аннгачак.
Насладимся тишиной и единением с природой, устроим фотосессию, поиграем в игры.
- 8 км налегке.
Долина Горных Духов
Отдохнувшие и полные сил, покидаем Альпенград и немного возвращаемся знакомой горной тропкой вдоль Неведомого ручья.
Затем перейдем в соседнюю долину — долину Горных Духов, возле реки Сибиктелях. Поставим лагерь и прогуляемся вдоль живописного озера, обрамленного горной грядой.
Продолжаем упражняться в рыбной ловле, тихой охоте (на грибы), поедании морошки и добыче кедровых орешков.
- 12 км с рюкзаком.
- 500 метров вверх.
Переход до Биостанции
Как же стал привычен походный быт! Мы уже и не помним, когда было иначе.
Привычно вылезаем из палаток, завтракаем вкусной кашей, сворачиваем лагерь и пакуемся.
Сегодня путь идет вниз, незаметно выводя нас из чудесной сказки. Спускаемся в лес и выходим к заброшенной биостанции, где и разобьем лагерь.
Сегодня последняя ночь в палатках! Не верится (и не хочется!).
Устроим грандиозный костер и праздничный ужин и будем до зари вспоминать прошедшую неделю. Сколько всего у нас было, сколько красоты мы увидели, историй и шуток придумали, как помогали и поддерживали друг друга, как стали настоящей походной семьей.
- 10 км под рюкзаком.
- 600 метров вниз.
Дневка на берегу водохранилища
Резервный день. Этот день предусмотрительно заложен в общую схему маршрута на случай отставания от графика похода.
Если всё шло по плану, то сегодня можно выспаться и замедлиться. Любуемся сверкающей на солнце водой Колымского водохранилища и окружающими нас пейзажами.
В случае отставания от графика этот день будет необходим, чтобы прийти на нужную нам стоянку.
Колыма и трансфер в Магадан
В последний раз сворачиваем палатки, надеваем последние чистые футболки и выдвигаемся к цивилизации.
Через 3 км выйдем к берегу Колымского водохранилища. Знаменитая река Колыма! Вид водных просторов завораживает.
Здесь мы сядем на катер до Синегорья и будем зачарованно любоваться проплывающими мимо гористыми берегами. Неужели мы были вон там, среди этих вершин, где и дорог-то нет, одни направления? Уже и верится с трудом.
Приплываем в Синегорье, где располагается знаменитая Колымская ГЭС, и садимся на автобус до Магадана. По дороге пообедаем в кафе.
Вечером заселяемся в отель и радуемся горячему душу.
- 3 км под рюкзаком.
Завершающий день
Наше невероятное путешествие подошло к концу. Еще предстоит его осмыслить и разобрать миллион фотографий.
Можно разлетаться по домам, но мы рекомендуем еще задержаться на денек в Магадане, погулять по городу и съездить на морскую прогулку, на которой можно увидеть китов!
С удовольствием подскажем, куда стоит сходить.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Ночевки в палатках, в гостинице Магадана в конце похода.
Варианты проживания
Туристическая палатка
Гостиница в Магадане
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Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление пропусков в национальный парк
- Трансфер из Магадана до Ягодного
- Заброска на вахтовке до точки старта маршрута
- Баня 1 раз за поход
- Переправа через Колымское водохранилище на катерах
- Трансфер с места окончания маршрута в Магадан
- Ночевка в гостинице Магадана в конце похода
- Оформление пропусков на ГЭС
- Вкусное трёхразовое питание на пешей части маршрута
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Регистрация в МЧС
- Страховка от несчастного случая
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Магадана и обратно - 35 000 - 45 000 руб. /чел
- Личные вещи (рюкзак, спальник, пенка и т. д.)
- Питание в кафе в первый и десятый день похода
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг и занимать около 50 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести свою часть модулей с едой.
Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 10 кг, для женщин — 8 кг. Поэтому, если ваши личные вещи занимают более 2/3 рюкзака и/или весят больше 15 кг — оставьте часть вещей дома.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 л);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- гермомешок.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- резиновые сапоги.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- пауэрбанк;
- свисток.
Есть ли связь на маршруте?
На пешей части маршрута со второго по девятый день связи не будет.
С собой будет спутниковый трекер для экстренной связи.
Будут ли комары?
Летом может быть довольно много мошкары и комаров в районе озер, каньонов рек и заболоченных мест, только в ветреную погоду гнус не будет нас донимать, поэтому лучше взять хороший репеллент, закрытую ходовую одежду и обязательно накомарник.
Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?
На пешей части маршрута всё питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно.
Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом и с каждым годом улучшаем наше меню. Используем только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов.
Еду готовят участники похода самостоятельно, под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. По своему опыту можем сказать, что вегетарианцев в наши походы ходит много, и большинство из них дополнительных продуктов не берет, хватает стандартной раскладки.
По желанию можете взять с собой дополнительный набор продуктов, заменяющих мясо.
Не забывайте, что этот поход автономный и всё питание мы несем на себе в рюкзаках.
Можно ли взять ребенка?
Если ваш ребенок уже бывал в походах ранее, с хорошей физподготовкой, способен проходить большие расстояния под рюкзаком и вынести суровые погодные условия — тогда можно.
Не рекомендуем детям младше 14 лет.
Есть ли медведи?
Есть! Но обычно они не выходят навстречу людям, скрываются в тайге.
С собой берем свистки, фальшфейеры для отпугивания медведей, также держим связь с егерями.
Какая будет погода?
Погода суровая и непредсказуемая.
Средняя температура +15 С, ночью около +6 С.
Может светить солнце и ни облачка, а может заливать дождем круглосуточно.