1 день

Дорога на Ягодное

Наше путешествие начинается с Магаданского краеведческого музея, где на экскурсии узнаем много интересного о местах, которые посетим.

А затем нам предстоит переезд по живописной трассе Колыма. Дорога проходит по бескрайней лиственной тайге через Колымское нагорье. Сложно поверить в существование такого простора.

По пути будем делать остановки, чтобы размяться, пофотографировать виды и перекусить в кафе.

Около разрушенного моста через реку Дебин прощаемся с трансфером и забываем о цивилизации. Наконец-то мы остались наедине с природой!

Разбиваем лагерь, готовим ужин, знакомимся и очень внимательно слушаем инструктаж. Мы в царстве дикой природы, и с этого дня не расстаемся с фальшфейерами и ходим в кустики парами.

Переезд 520 км.

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