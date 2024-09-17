Туры на 11 дней из Магадана

Найдено 3 тура в категории «11-дневные туры» в Магадане, цены от 89 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
Пешая
скидка
15%
3 отзыва
11 дней
Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
Начало: Магадан, проспект Карла Маркса
17 авг в 10:00
130000110 000 за человека
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
3 отзыва
11 дней
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
17 мар в 10:00
290 000 за человека
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Пешая
3 отзыва
11 дней
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Начало: Г. Магадан
3 сен в 10:00
89 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «11-дневные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
  2. Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
  3. Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
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