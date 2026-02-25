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Описание тура

Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик!

Всего 6 дней в туре, а впечатлений будет будто давно уже здесь, и ни как гость, а как один из нас, жителей Кавказа! Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда!

Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие природные и исторические памятники! Высокогорное озеро Кезеной Ам и сама дорога к нему будет красивым завершением нашего тура! Сюда захочется приехать ещё раз, чтобы задержаться, помолчать. подумать. .

Наш тур пройдёт под чутким сопровождением наших гидов и водителей..