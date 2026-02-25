Описание тура
Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик!
Всего 6 дней в туре, а впечатлений будет будто давно уже здесь, и ни как гость, а как один из нас, жителей Кавказа! Весь маршрут, атмосфера в туре невероятно тёплая, семейная, тут все родные, а дают это ощущение потрясающие пейзажи, энергетика гор, вкусная экологическая еда!
Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие природные и исторические памятники! Высокогорное озеро Кезеной Ам и сама дорога к нему будет красивым завершением нашего тура! Сюда захочется приехать ещё раз, чтобы задержаться, помолчать. подумать. .
Наш тур пройдёт под чутким сопровождением наших гидов и водителей..
- Горная Ингушетия. Комплекс Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии
- Этнографический музей в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой
- Экскурсия к средневековым башенным комплексам Джейрахо-Ассинского заповедника
- Эгикал
- Таргим
- Башенный комплекс Эрзи
- Цейломский перевал
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплексхамхи
- Горная Осетия. Даргавс - Город мёртвых
- Кармадонское ущелье. Место гибели Сергея Бодрова
- Фиагдонское ущелье. Качели над пропастью
- Куртатинское ущелье. Фотосессия у арт объекта
- Старинные башни Курта и Тага
- Экскурсия по городу Владикавказ
- Грозный. Экскурсия по городу Грозный
- Мечеть Сердце Чечни
- Грозный-Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
- Цветочный парк, известный в народе как Парк чудес
- Церковь Михаила Архангела
- Английский замок
- Экскурсия к озеру Кезеной Ам
Программа тура по дням
Приезд / Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч-13:00ч. При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле Смарт Отель в г. Магас (альтернатива гостиница Артис Плаза).
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.
Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.
Горная Осетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек.
14:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
18:30 Заселение в отель Планета Люкс (альтернатива гостиница Империал или равноценная замена).
Г. Грозный
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный:
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть Сердце Чечни- одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити- комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как Парк чудес и Парк влюблённых, является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:00 Обед
Заселение в отель Нохчо Стар, Эдельвейс, Беркат
Английский замок, построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозный по заказу английской нефтяной компании Shell, уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города. Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как Английский замок в Грозном. Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности. Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть Гордость мусульман Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
Кезеной-Ам
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной Ам одно из самых известных озер Чечни.
Его по праву можно назвать жемчужиной республики. Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий. Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы. Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник девичья коса и памятник абреку Зелимхану).
Остановка на смотровой близ озера.
Хой - город стражников.
Комплекс Кезеной.
14:00 Обед.
Возвращение в г. Грозный.
Свободное время.
Выезд
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (Отель аэропорт Грозный 300 рублей за машину).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер с аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Прожи
- Вание
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные расходы
- Ужины
- Питание по маршруту экскурсий: обеды оплачиваются на месте. Стоимость (800-1200 рублей)
- Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты Хой (250 рублей)
- Входные билеты в Грозный Сити (200 рублей)
- Трансфер до аэропорта (примерно 300 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Ждем тебя, наш гость!
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 74900 рублей.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.