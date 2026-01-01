Релакс-тур
Отдохните и насладитесь природой Ингушетии
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Кавказская мозаика
Кавказ никого никогда не оставляет равнодушным
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания: путешествие по трём республикам
Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трёх республик
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 60 000 ₽ за человека
-
15%
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
52 190 ₽
61 400 ₽ за человека
Тур на зимние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на зимние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
6 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 33 000 ₽ за человека
