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от 56 500 ₽ за человека

Описание тура

Отдохните и насладитесь природой Ингушетии!

Этот тур мы предлагаем тем, кто хочет 5 дней отдохнуть и насладиться природой Ингушетии, впечатлиться историей с лучшими гидами Кавказа!

Проживание в сосновом бору в горах, в отеле с бассейном с видом на горы придадут бодрости, наполнят энергией и здоровьем, помогут перезагрузиться духовно!

Не упустите этот шанс!