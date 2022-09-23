Магнитогорск как символ советской индустриализации

Перенестись на одну параллель с прошлым и ощутить азарт первостроителей легендарной Магнитки

«Стальное сердце» Советского Союза стало уникальным проектом — впервые в мире так быстро и с мизерными техническими ресурсами удалось создать настоящего промышленного гиганта.

На экскурсии мы перенесемся в 30-е годы и попробуем представить, каково это было — воздвигать царство исполинских машин и чувствовать себя избранными, реализовывая мечту каждого комсомольца-добровольца.
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
Магнитогорск как символ советской индустриализации
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Описание

Что вас ожидает

Соцгород Магнитогорска

Мы погуляем по жилому району, спроектированному и построенному советскими и западноевропейскими специалистами в 1930-е годы при металлургическом комбинате. Поговорим о принципах, лежащих в основе создания кварталов для рабочих. А также поразмышляем о несоветском пригороде — откуда в те времена у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок «Березки»?

Легендарная Магнитка

Мы с вами совершим восхождение на гору Атач, у подножья которой в годы советской власти построили знаменитый металлургический комбинат и сам город Магнитогорск. Попробуем представить весь технологический цикл производства. Остановимся у главной проходной комбината, отметим фундаментализм архитектуры застройки. Конечно, обсудим саму деятельность предприятия в разные периоды его существования, смыслы, стоящие за его эпитетом — «легендарный». И в результате вы поймете, почему Магнитогорск является ярким символом советской индустриализации.

Организационные детали

Кроме личных трат на сувениры Магнитогорского металлургического комбината, дополнительных расходов не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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