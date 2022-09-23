«Стальное сердце» Советского Союза стало уникальным проектом — впервые в мире так быстро и с мизерными техническими ресурсами удалось создать настоящего промышленного гиганта. На экскурсии мы перенесемся в 30-е годы и попробуем представить, каково это было — воздвигать царство исполинских машин и чувствовать себя избранными, реализовывая мечту каждого комсомольца-добровольца.

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Описание

Что вас ожидает

Соцгород Магнитогорска

Мы погуляем по жилому району, спроектированному и построенному советскими и западноевропейскими специалистами в 1930-е годы при металлургическом комбинате. Поговорим о принципах, лежащих в основе создания кварталов для рабочих. А также поразмышляем о несоветском пригороде — откуда в те времена у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок «Березки»?

Легендарная Магнитка

Мы с вами совершим восхождение на гору Атач, у подножья которой в годы советской власти построили знаменитый металлургический комбинат и сам город Магнитогорск. Попробуем представить весь технологический цикл производства. Остановимся у главной проходной комбината, отметим фундаментализм архитектуры застройки. Конечно, обсудим саму деятельность предприятия в разные периоды его существования, смыслы, стоящие за его эпитетом — «легендарный». И в результате вы поймете, почему Магнитогорск является ярким символом советской индустриализации.

Организационные детали

Кроме личных трат на сувениры Магнитогорского металлургического комбината, дополнительных расходов не предвидится.