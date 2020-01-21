5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять историю города через его главные памятники

В начале прогулки вы встретитесь с необычной достопримечательностью — паровозом ЗУ684-58, который привез в Магнитогорск его первых строителей. Я расскажу, почему памятник 50 лет отсутствовал, и какую роль в жизни города он сыграл по возвращении на рельсы. Неподалеку вы увидите скульптуру рабочего сталевара, который когда-то был частью композиции «Рабочий и колхозница». Продолжая путь вдоль реки Урал, мы остановимся у Первой палатки — главного символа Магнитогорска. Вы поймете, почему он отражает смелость первостроителей города, и разберетесь, как Магнитогорск появился на месте чистого поля.

Вспомнить прошлое города-героя

Рассказ об удивительной судьбе Магнитогорска в военные годы начнем с великого триптиха «Тыл — Фронту». Вы узнаете, как знаменитая скульптура перекликается с «Родиной-матерью» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воином-освободителем» в Трепов-парке в Берлине. Глазами рабочего вы увидите левый берег реки, где находится комбинат, а глазами солдата посмотрите на Запад, где во время войны находился фронт. Я объясню, какую роль Магнитогорск сыграл в Великой Отечественной войне и как помогли стране не только магнитогорцы, которые воевали на фронте, но и те, кто трудился в тылу.

Помимо памятников и знаменитых монументов вы познакомитесь и с улицами города. В архитектуре зданий вы заметите барельефы и лепнину сталинского ампира, а во дворах Немецкого квартала — дома с необычной отделкой камнем, арочными переходами и западноевропейскими мотивами.