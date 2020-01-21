5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История «стального сердца» России и его военное прошлое

Ольга
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Ольга – ваш гид
Магнитогорск — город, где встречаются Европа и Азия, «стальное сердце» России и центр трудовой доблести и славы.

Вы увидите знаменитый памятник палатке, с которой началось строительство Магнитогорска, и скульптуру сталевара, «отколовшуюся» от композиции «Рабочий и колхозница».

Я расскажу о военном прошлом города у памятника «Тыл — Фронту» и объясню, как он перекликается со скульптурами в Волгограде и Берлине.

А на улицах города и в Немецком квартале познакомлю вас с необычной архитектурой Магнитогорска.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа

Что вас ожидает

Понять историю города через его главные памятники
В начале прогулки вы встретитесь с необычной достопримечательностью — паровозом ЗУ684-58, который привез в Магнитогорск его первых строителей. Я расскажу, почему памятник 50 лет отсутствовал, и какую роль в жизни города он сыграл по возвращении на рельсы. Неподалеку вы увидите скульптуру рабочего сталевара, который когда-то был частью композиции «Рабочий и колхозница». Продолжая путь вдоль реки Урал, мы остановимся у Первой палатки — главного символа Магнитогорска. Вы поймете, почему он отражает смелость первостроителей города, и разберетесь, как Магнитогорск появился на месте чистого поля.

Вспомнить прошлое города-героя
Рассказ об удивительной судьбе Магнитогорска в военные годы начнем с великого триптиха «Тыл — Фронту». Вы узнаете, как знаменитая скульптура перекликается с «Родиной-матерью» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воином-освободителем» в Трепов-парке в Берлине. Глазами рабочего вы увидите левый берег реки, где находится комбинат, а глазами солдата посмотрите на Запад, где во время войны находился фронт. Я объясню, какую роль Магнитогорск сыграл в Великой Отечественной войне и как помогли стране не только магнитогорцы, которые воевали на фронте, но и те, кто трудился в тылу.

Помимо памятников и знаменитых монументов вы познакомитесь и с улицами города. В архитектуре зданий вы заметите барельефы и лепнину сталинского ампира, а во дворах Немецкого квартала — дома с необычной отделкой камнем, арочными переходами и западноевропейскими мотивами.

Организационные детали

  • По запросу может быть предложен только автомобильный вариант прогулки.
  • Экскурсия может быть организована и для компании больше, чем 3 человек (стоимость уточняйте у гида).
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Выпускница института строительства, архитектуры и искусства, где в полной мере и произошло полное погружение во все тонкости и нюансы Архитектурного ансамбля нашего стального «сердца» России. Мне посчастливилось родиться и вырасти в Магнитогорске. Местность, образование и моя тяга ко всему новому, креативному и неизведанному взрастило во мне всесторонне информативного и позитивного попутчика, собеседника и, конечно, гида по Магнитогорску.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
В новогодние праздники отдыхали на оз. Банное и решили познакомиться с г. Магнитогорском. Через сайт вышли на индивидуального гида - Ольгу. Так как нас было много, договорились об аренде микроавтобуса. Экскурсия была прекрасно организована, как показатель качества - экскурсия понравилась не только взрослым, но и детям-подросткам (4-9 класс). Следует отметить, что не просто на протяжении 3 часов рассказывать с теплотой и любовью про город с относительно небольшой историей. И Ольга прекрасно справилась с этой задачей. Благодаря ей у нас остались прекрасные воспоминания и впечатления как о самом городе, так и о людях которые там живут. В наше время все реже встречаются энтузиасты своего дела и Ольга одна из них. Спасибо!

P.S.
Отдельное спасибо за термос с горячим чаем и печеньки!
29 сентября 2019
Недавно были проездом в городе Магнитогорске. До поезда оставалось много времени, и нам захотелось осмотреть город. Можно было бы самим объехать достопримечательности, но тогда бы нам никто ни рассказал интересных историй, все пришлось бы самим искать в интернете - и маршруты и информацию. Поэтому решились на экскурсию, нашли подходящую на сайте Трипстер, договорились с экскурсоводом. Наш гид Ольга подъехала на своей машине в назначенное время к кафе, где мы обедали. Обаятельная девушка, по-настоящему любящая свой город, в течение трех часов знакомила нас с Магнитогорском, показала много интересных мест, рассказала об истории города, о двух датах основания. Время пролетело незаметно, мы фотографировались, купили сувениров. Если бы не плохая погода с каким-то сумасшедшим ветром, мы бы прогулялись еще по набережной, тогда было бы вообще все отлично. Спасибо Ольге за замечательную экскурсию и теплый салон автомобиля. Магнитка! Мы теперь знаем тебя!
9 сентября 2019
Отличная экскурсия. Видно, что Ольга и знает и любит свой город
9 августа 2019
Замечательный город! Отличный гид! Всем очень рекомендую!
2 апреля 2019
Ольга нас покорила, своим виденьем и знанием Магнитки (так она называет Магнитогорск).
Время пролетело очень быстро. Информация во время прогулки была ненавязчивая и очень интересная. Для меня Магнитогорск раскрылся, городом в котором отпечаталась вся история и мощь нашей страны в ХХ веке.
Спасибо гуду за открытие города заново.

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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