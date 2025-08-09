Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
19 сен в 09:00
1 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
29 авг в 09:00
1 сен в 12:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магнитогорск как символ индустриализации
Откройте для себя индустриальное наследие Магнитогорска. Узнайте, как создавался город и металлургический комбинат в 30-е годы
28 авг в 14:00
29 авг в 08:00
5666 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 августа 2025Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное
- ССветлана5 августа 2025Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о
- ТТатьяна27 июля 2025Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его
- ЮЮлия24 июня 2025Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
- ВВасилина23 июня 2025Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
и достопримечательности
- ССергей17 июня 2025Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим
- ТТатьяна12 июня 2025Очень всё понравилось
- ЕЕлена22 декабря 2023Благодаря Ольги, которая организовала и провела экскурсию "Магнитогорск, как символ советской индустриализации" я узнала много нового об истории нашего города.
- ТТатьяна8 июля 2023Все ок
Понравилось
- ННадежда30 мая 2023Благодаря Ольге, мы с подругой смогли познакомиться с увлекательной историей Магнитогорска и его сердца - металлургического комбината. Ольга - прекрасный
- ССофья15 марта 2023Сказать, что нам понравилось этого мало, это была великолепная экскурсия, маршрут, знание истории города, энергия и огонь Ольги просто влюбило
