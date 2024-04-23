Багги-тур по Дагестану

Посетить аул мастеров Кубачи, побывать в «точке Айвазовского» и преодолеть Харибский перевал

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Приглашаем отправиться в небанальное путешествие по Дагестану.

Будем бороздить просторы республики на багги, пробовать кулинарные шедевры от шеф-повара и наслаждаться природными достопримечательностями.

Посетим крепость Нарын-Кала, остановимся в ауле Кубачи, увидим Карадахскую теснину, Салтинский водопад и аул-призрак Гамсутль, а ещё вас ждёт водная прогулка на катере по Сулакскому каньону.
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Багги-тур по Дагестану
Ближайшие даты:
23
апр
30
апр
6
мая
12
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В. Мы сдаем транспорт в аренду, но если у вас есть личный транспорт, то вы можете принимать участие на нём.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-Кала

Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем в Дербент. По приезде пообедаем в ресторане, а затем пойдём осматривать знаменитую крепость Нарын-Кала. После экскурсии посетим винзавод с дегустационным залом.

Далее доберёмся до гостиницы, разместимся и соберёмся на ужин. Познакомимся друг с другом и обсудим планы на путешествие. Также вас ждёт инструктаж.

Прибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-КалаПрибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-КалаПрибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-КалаПрибытие в Дагестан: переезд в Дербент, крепость Нарын-Кала
2 день

Дербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в Гуниб

После завтрака стартуем из отеля в 10:00. Сегодня мы преодолеем более 200 километров. Держим путь в Гуниб, но по дороге сделаем несколько остановок. Наш маршрут будет проходить через Дербентские виноградники и водопад, у которого мы сделаем перерыв, чтобы полюбоваться природой.

Далее доберёмся до аула Кубачи, известного ремесленного центра. Наш шеф-повар приготовит обед. Здесь вы также сможете приобрести ножи, кинжалы, сабли и другие изделия ручной работы кузнецов. Затем приедем в Гуниб и переночуем.

Дербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в ГунибДербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в ГунибДербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в ГунибДербентские виноградники, аул Кубачи и прибытие в Гуниб
3 день

Карадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и Гамсутль

Позавтракав, отправляемся исследовать близлежащие достопримечательности. Первым делом побываем в Карадахской теснине — уникальном ущелье, пробитом водами реки Квартах. Затем посетим Салтинский водопад, единственный подземный водопад России и устроим привал в «точке Айвазовского», получившей своё название потому, что именно здесь знаменитый художник написал свою картину «Аул Гуниб в Дагестане». Желающие смогут прогуляться пешком и заглянуть в аул-призрак Гамсутль.

После обеда на свежем воздухе мы вернёмся в Гуниб на ужин.

Карадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и ГамсутльКарадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и ГамсутльКарадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и ГамсутльКарадахская теснина, Салтинский водопад, «точка Айвазовского» и Гамсутль
4 день

Хунзахское плато и озеро Мочох

В 09:00 соберёмся на завтрак, а затем в 10:00 выезжаем на Хунзахское плато. Далее посетим высокогорное озеро Мочох, пообедаем с видом на ущелье, по которому протекает река Андийское Койсу. Впереди — самый высокий перевал маршрута, Харибский перевал. Он расположился на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Виды открываются просто потрясающие!

Спустимся к знаменитому Сулакскому каньону, сегодня будем ночевать рядом с ним. Заселимся в гостиничный комплекс, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.

Хунзахское плато и озеро МочохХунзахское плато и озеро МочохХунзахское плато и озеро МочохХунзахское плато и озеро Мочох
5 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

По традиции в 10:00 выезжаем из отеля и направляемся к стоянке катеров у Сулакского каньона. Вас ждёт водная прогулка, после которой мы посетим смотровую площадку, чтобы насладиться видом на достопримечательность с высоты птичьего полёта. Также вы увидите Чиркейское водохранилище.

Пообедаем и отправимся к Сарыкумскому бархану, высота которого составляет 262 метра. Интересный факт: здесь снимали легендарный советский фильм «Белое солнце пустыни». Далее доберёмся до гостиницы, где вы получите памятные подарки и мы обменяемся впечатлениями от путешествия.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
6 день

Окончание тура

Завтрак в 10:00, после чего мы проводим вас в аэропорт Махачкалы. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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