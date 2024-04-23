Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем в Дербент. По приезде пообедаем в ресторане, а затем пойдём осматривать знаменитую крепость Нарын-Кала. После экскурсии посетим винзавод с дегустационным залом.

Далее доберёмся до гостиницы, разместимся и соберёмся на ужин. Познакомимся друг с другом и обсудим планы на путешествие. Также вас ждёт инструктаж.