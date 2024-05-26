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Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна26 мая 2024Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
- ИИрина16 мая 2024Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
- ООлег14 мая 2024В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
- ЕЕкатерина13 мая 2024Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
- ГГалина13 мая 2024Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
- ООльга8 мая 2024Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль. Был организован тур так,
- ГГульнара6 мая 2024Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
- ИИрина4 мая 2024Провели отличные майские праздники с Абдуллой в Дагестане. Посетили все основные достопримечательности относительно недалеко от Махачкалы. 2 ночи жили в
- ЕЕкатарина10 марта 2024Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в ресторане на берегу реки,
- ВВладимир21 декабря 2023Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейское водохранилище»
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