Чиркейское водохранилище – туры в Махачкале

Найдено 19 туров в категории «Чиркейское водохранилище» в Махачкале, цены от 13 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Начало: Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
85 000 за человека
Индивидуальный тур по Дагестану
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
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    по всему маршруту! Ребята, вы крутые! Незабываемое путешествие, только самые положительные эмоции, вкуснейшие национальные блюда, сногсшибательные виды. Все продуманно до мелочей, не пропустили ни одной заявленной локации. Хочется от всего сердца пожелать вам процветания и путешественников, готовых покорять новые вершины! Пока для нас это лучшее путешествие по России❤️

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
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    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
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    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

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  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль. Был организован тур так,
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    чтобы на ночь приехать в село рядом с Гамсутлем, чтобы рано утром выйти в заброшенный аул, чтобы не было туристов. Это очень продумано и экономит для туристов кучу времени. Мы ночевали в таком шикарном месте, в доме у мельнице, журчала водичка, спали как убитые. И рано утром отправились в путь, 2 км на пазике, 2 км в пешком, Абдулла нёс тяжёлый рюкзак, в котором нас ждал сюрприз на горе, вкусный чай со сладостями, наливал чай по своим обычаям, и пили чай с шикарным видом на горы и других туристов не было, потому что мы 2 часа на дорогу потратили вечером, а другие туристы утром. Всю дорогу мы общались о достопримечательностях, о жизни, об обычаях, шутили, нашли общий язык и очень было комфортно. Абдулла отвечал на все наши вопросы, обедали в очень вкусных местах. Абдулла вам большой от нас привет и рекомендуем вас всем другим. Нам очень понравилось. У нас ещё остался Дербент не увиденный, приедем за ним😄

    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль
  • Г
    Гульнара
    6 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
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    рассказов про культуру, обычаи и традиции народов Дагестана. Наш гид (Курбан) и водитель(Гирей) с удовольствием отвечали на наши вопросы, а их было немало. Мудрейший аксакал (заслуженный учитель Дагестана и России) рассказал историю древних сооружений и познакомил с легендами аулов, расположенных высоко в горах. Восхитительная Гюльшат провела нас по древним районам Дербента. Нас возили на комфортном автобусе, брутальных авто, экстремально прокатили на катерах и водили пешком по горным тропам. Отдельно нужно поблагодарить за завтраки, обеды и ужины. Всё очень вкусно, обильно, сытно и калоритно. А свежесваренный кофе на зеленных террасах выше всех похвал. Большое удивление и восторг вызвал торт, подаренный имениннице от имени туристической компании. Спасибо за отлично проведённый отдых. Эти дни надолго останутся в нашей памяти. Впечатления не забываемые! Величие гор несравнимо ни с чем и не оставило равнодушным никого из нас! Если вы давно хотели поехать в горы, то Вам в Дагестан!

  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Провели отличные майские праздники с Абдуллой в Дагестане. Посетили все основные достопримечательности относительно недалеко от Махачкалы. 2 ночи жили в
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    горах, это удобно и позволило очень сильно сэкономить время на дорогу. Абдулла общительный, легко поладил с нашими детьми, они теперь от него в восторге и шлют приветы. Рассказывал много про историю дагестанских народов и тех мест, которые мы посещали, про менталитет, религию, местные обычаи. У него комфортная, большая, чистая машина, что тоже важно. В последний день погода внесла свои коррективы и был сильнейший туман, ничего не было видно дальше чем на 5 метров, дети счастливые носились и представляли себя ежиками в тумане. Абдулла предложил пока посетить местный музей и пообедать, в надежде, что погода изменится. Так и произошло, после обеда смогли посмотреть и ущелья, и водопады. Сам Дагестан красивый и величественный, местные жители встречали нас очень тепло, детей там все любят, они не раздражают даже продавцов сувениров, наоборот их еще и урбечом подкармливали, везде очень вкусная еда. Огромная отдельная благодарность за сюрприз с чаепитием при посещении села-призрака Гамсутль, вид и антураж были впечатляющими. Такие «мелочи» наполняют поездку яркими красками (хотя учитывая, что Абдулла в гору нес рюкзак с водой, чайником, посудой и газовой горелкой, не такие уж это и мелочи).

  • Е
    Екатарина
    10 марта 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в ресторане на берегу реки,
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    адреналин от катания на катерах - все это оставило незабываемые впечатления."Язык Тролля" оказался удивительным местом, а экраноплан "Лунь" поразил своей необычностью. Крепость Нарын-Кала просто завораживает своей древностью, а проживание в барнхаусах с видом на горы дарит положительный заряд эмоций каждое утро. Отличная компания, интересные люди, восхитительная еда - все это сделало путешествие незабываемым! Спасибо организаторам за такой отлично проведенный отдых!

    Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в
  • В
    Владимир
    21 декабря 2023
    Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
    Если вкратце то сам тур отличный. Водитель ответственный. Интересно рассказывал Во всем помогал. И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего
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    особенно не поменялось бы. То есть на вопросы о месте, она не могла ничего ответить А про вопросы по маршруту- отсылала на водителя и скидывала ответственность. В общем, в Дагестан я еще приеду. Но с другим организатором тура

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейское водохранилище»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Автотур по топовым местам Дагестана
  2. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
  3. Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
  4. Самые известные места Дагестана
  5. На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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