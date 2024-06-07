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Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Начало: Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Начало: Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- IIrina7 июня 2024Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ГГеоргий20 мая 2024Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гамсутль»
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