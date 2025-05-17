Откройте для себя настоящую культуру Дагестана с туром в древнее село Балхар, где вас ждут гончарные мастер-классы и уникальная керамика.
Погрузитесь в мир Гапшиминской вышивки, насладитесь красотой водопадов и пещер, а также посетите историческое село Шукты с его озером и богатой историей.
Это путешествие подарит вам аутентичную атмосферу, незабываемые пейзажи и возможность прикоснуться к традициям горцев.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Планируете открыть для себя настоящую культуру Дагестана? Тур в древнее село Балхар – это идеальный выбор! Вас ждёт знакомство с уникальными ремёслами, традициями и невероятной природой.
Балхар — Село Гончаров и Керамики
Поездка в Балхар, славящийся керамическими изделиями:
- Гончарные мастер-классы: возможность не только наблюдать, но и самостоятельно попробовать лепить.
- Традиционные орнаменты: керамика украшена рисунками, передающими культурные коды и легенды Дагестана.
- Магазины и сувенирные лавки: увезите с собой частичку этого удивительного места в виде расписной тарелки или глиняного горшка. Гапшиминская вышивка и водопады• Сегодня весь мир восхищается удивительным творением фантазии, ума и рук горянок — традиционной Гапшиминской вышивкой, сохранившейся в с. Гапшима Акушинского района. В традиционных орнаментах отражена вся история духовного мира дагестанцев, их видение мира, переживания и, наконец, сама жизнь, полная радостей и тревог.
- В селе Гапшима расположены пещеры и знаменитые водопады. Их несколько. По одному вода плавно стекает, с другого - потоком срывается вниз, третий находится в пещерах.
- Так же здесь расположена сторожевая башня 14 века, которая стоит на краю отвесной скалы. Село Шукты• В истории села значимое место занимает эпоха экономиста и академика Магомеда Чартаева, чье управление превратило отсталое Шукты в процветающий колхоз-миллионер: за его время возвели около трехсот новых домов, финансируемых собственным трудом местных жителей.
- Село Шукты славится не только богатой историей, но и красивым пейзажем, особый колорит которому придаёт озеро, образованное из-за схода горы. Это одно из красивейших мест для отдыха в Акушинском районе. Почему стоит поехать?
- Аутентичность: каждое село — это уникальная атмосфера и ощущение настоящей старины.
- Мастер-классы: у вас будет шанс поработать с глиной, научиться старинным техникам.
• Природа: горные пейзажи Дагестана захватывают дух и остаются в памяти навсегда. Важная информация:
Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор, очки, солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной, в идеале — треккинговой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сторожевая башня XIV века для защиты от войск Тамерлана
- Мечеть XIV века
- Женская баня XVI века в селении Гапшима
- Озеро Шукты
- Аул Балхар
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Гончарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные дополнительные расходы: сувениры, развлечения (конная прогулка, зиплайн, тарзанка и другие)
- Авиаперелёт до Махачкалы из вашего города и обратно
- Проживание (квартира, гостиница, гостевой дом)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики. В жаркое время года возьмите головной убор
- Очки
- Солнцезащитный крем. Обувь должна быть комфортной
- В идеале - треккинговой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
О
Оксана
17 мая 2025
Замечательный гид Раджаб. Всячески старается показать свои родные края в самых красивых местах. и сделать поездку незабываемой. Любит свое дело. Дружелюбный, знающий историю. Спасибо огромное!
