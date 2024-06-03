Экскурсии из аэропорта Махачкалы

Найдено 6 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Махачкале, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний город Дербент. Крепость
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Дербент - второй по величине город Дагестана
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000 за человека
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Древний город Дербент. Крепость
    Однозначно, Дербент понравился больше, чем Махачкала, красивый город с большой интересной историей. Посещение крепости - это полный восторг, такая замечательная экскурсия!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Древний город Дербент. Крепость
    Очень понравилась экскурсия в Дербент. Гид Магомед забрал нас от нашего места жительства, по дороге рассказывал про жизнь и традиции
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    Дагестана, по дороге останавливались чтобы сфотографировать маковые поля, заехали посмотреть на экраноплан Лунь. В крепости Нарын-Кала был отдельный экскурсовод, далее прошлись по улочкам и увидели как живут местные, зашли на территорию мечети, посмотрели Армянскую церковь, ныне это музей, и поехали на набережную Дербента. Все понравилось, рекомендую

  • Т
    Тамара
    22 мая 2024
    Древний город Дербент. Крепость
    18. 05 ездили в Дербент с Абдулхамидом. Экскурсия получилась отличная! По дороге посмотрели боевой летучий корабль «Лунь», старейшую в России Джума-
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    мечеть, прогулялись по променаду вдоль моря. Экскурсию по поразительной древнейшей крепости Нарын- Кала отлично провел Иосиф! Абдулхамид занимательно рассказывал о Горских обычаях и обрядах, и было очень интересно! Спасибо ему! Рекомендуем экскурсию всем!

  • В
    Валентин
    24 сентября 2023
    Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Поездка в горы с Магометом понравилась очень! Интереснейший рассказ о традициях, истории своего народа, достопримечательностях и природе родного края. Удобный
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    автомобиль, вкусный обед в горах. Какие виды! Экскурсия очень разноплановая. Тут и шикарные горы, и ГЭС с водохранилищами, и водопад в горной теснине до которого нужно идти в смешных сапогах, а завершении - загадочный Гамсутль. Магомет везде был с нами, рассказывал, показывал, отвечал на вопросы. Благодаря ему мы лучше узнали Дагестан!

  • М
    Марина
    15 сентября 2023
    Дербент - второй по величине город Дагестана
    Замечательно! Произвела впечатление и самая древняя крепость в России - Нарын-Кала, и сам Дербент со своими узкими улочками, хаотичной застройкой
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    и кафе "Чёрт побери")) И организация экскурсии - отлично! Гид Ринат приехал на большой машине (минивэн Тойота), забрал от дома, расположились с комфортом, приехали - нигде не стояли в очереди, билеты в крепость, проход в ресторан, или заказ в кафе - все хлопоты взял на себя наш замечательный гид, нам оставалось только наслаждаться! Спасибо! И браво!

  • И
    Ирина
    5 сентября 2023
    Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Экскурсия с гидом Магомедом очень понравилась, человек отзывчивый и добрый, рассказывает не заученный текст, а именно то что интересно, отвечает
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    на все интересующие вопросы, день пролетел незаметно, осталось масса впечатлений конечно же только положительных, кстати прекрасный аккуратный водитель, с детьми наладил контакт, а фото и видео просто класс, снимает как профессиональный фотограф, мы с детьми в полном восторге, очень рекомендуем

  • O
    Olga
    25 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Спасибо Гасану за экскурсию. Очень приятный мужчина. На машине с ним передвигаться было очень комфортно и безопасно. Места, по которым нас возили безумно красивые и интересные. Экскурсия отлично подойдёт для фотографий
  • Ф
    Фарида
    9 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Очень красивые завораживающие места! Рада что выбрала именно этот тур и этого гида, всё показал и рассказал как нельзя лучше - СПАСИБО)) Впечатлений море, всем советую!
  • Д
    Денис
    6 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Экскурсия классная! Всем очень понравилось! Красоту не передать никакими словами и фотографиями. Это надо увидеть своими глазами!! Комфортный авто, весёлый
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    гид. Рассказал много интересного про все локации! Пообедали в хорошем ресторанчике с видом на Ирганайское водохранилище, очень красиво было и вкусно! В Гунибе панорамы открываются просто шикарные! В общем впечатлений и эмоций море! Все остались довольны поездкой!

  • Н
    Нелли
    2 августа 2023
    Дербент - второй по величине город Дагестана
    Экскурсия с Исламом была комфортной. Забрал от дома, машина с кондиционером. Посмотрели много мест в Дербенте. По дороге рассказывал традиции разных национальностей Дагестана.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Древний город Дербент. Крепость
  2. Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
  3. Дербент - второй по величине город Дагестана
  4. Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  5. Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июле 2024
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