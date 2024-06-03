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автомобиль, вкусный обед в горах. Какие виды! Экскурсия очень разноплановая. Тут и шикарные горы, и ГЭС с водохранилищами, и водопад в горной теснине до которого нужно идти в смешных сапогах, а завершении - загадочный Гамсутль. Магомет везде был с нами, рассказывал, показывал, отвечал на вопросы. Благодаря ему мы лучше узнали Дагестан!