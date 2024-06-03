1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дербент - второй по величине город Дагестана
Начало: Аэропорт Махачкалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Открытия и приключения: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: По договорённости, включая аэропорт
Расписание: Каждый день
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия к Каменной чаше
Начало: Аэропорт/ отель, по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Однозначно, Дербент понравился больше, чем Махачкала, красивый город с большой интересной историей. Посещение крепости - это полный восторг, такая замечательная экскурсия!
- ССветлана23 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Дербент. Гид Магомед забрал нас от нашего места жительства, по дороге рассказывал про жизнь и традиции
- ТТамара22 мая 202418. 05 ездили в Дербент с Абдулхамидом. Экскурсия получилась отличная! По дороге посмотрели боевой летучий корабль «Лунь», старейшую в России Джума-
- ВВалентин24 сентября 2023Поездка в горы с Магометом понравилась очень! Интереснейший рассказ о традициях, истории своего народа, достопримечательностях и природе родного края. Удобный
- ММарина15 сентября 2023Замечательно! Произвела впечатление и самая древняя крепость в России - Нарын-Кала, и сам Дербент со своими узкими улочками, хаотичной застройкой
- ИИрина5 сентября 2023Экскурсия с гидом Магомедом очень понравилась, человек отзывчивый и добрый, рассказывает не заученный текст, а именно то что интересно, отвечает
- OOlga25 августа 2023Спасибо Гасану за экскурсию. Очень приятный мужчина. На машине с ним передвигаться было очень комфортно и безопасно. Места, по которым нас возили безумно красивые и интересные. Экскурсия отлично подойдёт для фотографий
- ФФарида9 августа 2023Очень красивые завораживающие места! Рада что выбрала именно этот тур и этого гида, всё показал и рассказал как нельзя лучше - СПАСИБО)) Впечатлений море, всем советую!
- ДДенис6 августа 2023Экскурсия классная! Всем очень понравилось! Красоту не передать никакими словами и фотографиями. Это надо увидеть своими глазами!! Комфортный авто, весёлый
- ННелли2 августа 2023Экскурсия с Исламом была комфортной. Забрал от дома, машина с кондиционером. Посмотрели много мест в Дербенте. По дороге рассказывал традиции разных национальностей Дагестана.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Из аэропорта»
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