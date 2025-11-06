Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя древний Дербент — город с 2000-летней историей! За один день вы совершите незабываемое путешествие из Махачкалы к главным жемчужинам Кавказа.



Вас ждет могущественная цитадель Нарын-Кала, древнейшая в России Джума-мечеть и таинственные Девичьи бани.



Вы прогуляетесь по лабиринтам Старого города, увидите легендарный экраноплан «Лунь» и новую арт-набережную. Почувствуйте дыхание эпох, насладитесь видами Каспийского моря и получите море ярких эмоций! 4.9 634 отзыва

Экскурсии Махачкала Ваш гид в Махачкале Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 634 отзыва Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-19 человек На чём проводится На автобусе Когда вт, пт, вск в 07:30, сбор группы в 07:00 10% Скидка на заказ 4000 выгода 400 ₽ 3600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением. Девичьи бани и музейный комплекс Недалеко от Джума-мечети в Дербенте находится музейный комплекс «Девичьи бани», который использовался с XIX века по 50-е годы XX века. Это было традиционное место для омовения перед брачным обрядом. Отец приводил сюда будущую невесту для проведения обряда очищения, который напоминал современный девичник: после омовения в отдельной комнате невеста присоединялась к своим подругам, с которыми они вместе пили чай, общались и веселились. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года. Чудные прогулки в живописных местах и «Каспийский монстр» Не так давно прошло открытие Набережной как подарок жителям и гостям древнего города. Комфортабельная, яркая прогулочная зона, омываемая седым Каспием. Архитектурное сооружение на Набережной было так же декорировано искусством команды Покраса Лампаса, что прибавило особого колорита и стало самой фотографируемой локацией города. Лесная усадьба — уникальное место, расположенное недалеко от Дербента, где вы сможете поближе познакомиться с животными в местном зоопарке, отведать вкуснейшую национальную кухню и познакомиться с местным гостеприимным народом. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот». Это отличная возможность прочувствовать военную мощь нашей страны и сделать памятные фото на фоне исторического сооружения. Экраноплан «Лунь» Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

вт, пт, вск в 07:30, сбор группы в 07:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древняя крепость Нарын-кала

Прогулка по старому Дербенту

Джума-мечеть

Девичьи бани

Набережная

Ул. Мамедбекова Северная крепостная стена

Ул. Казем Бека, улица Счастливых людей

Экраноплан «Лунь» Что включено Услуги гида

Трансфер

Входные билеты в крепость Нарын-Кала

Обед Что не входит в цену Входные билеты (по желанию):/n в Армянскую церковь - 150 руб. /n в Девичьи бани - 150 руб.

Личные расходы Место начала и завершения? 5-я линия Акушинского, 19 Когда и сколько длится? Когда: вт, пт, вск в 07:30, сбор группы в 07:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.