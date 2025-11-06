Мои заказы

Дербент, Каспийский монстр «Лунь» и поющий фонтан

Откройте для себя древний Дербент — город с 2000-летней историей! За один день вы совершите незабываемое путешествие из Махачкалы к главным жемчужинам Кавказа.

Вас ждет могущественная цитадель Нарын-Кала, древнейшая в России Джума-мечеть и таинственные Девичьи бани.

Вы прогуляетесь по лабиринтам Старого города, увидите легендарный экраноплан «Лунь» и новую арт-набережную. Почувствуйте дыхание эпох, насладитесь видами Каспийского моря и получите море ярких эмоций!
4.9
634 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ожидает: Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением. Девичьи бани и музейный комплекс Недалеко от Джума-мечети в Дербенте находится музейный комплекс «Девичьи бани», который использовался с XIX века по 50-е годы XX века. Это было традиционное место для омовения перед брачным обрядом. Отец приводил сюда будущую невесту для проведения обряда очищения, который напоминал современный девичник: после омовения в отдельной комнате невеста присоединялась к своим подругам, с которыми они вместе пили чай, общались и веселились. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года. Чудные прогулки в живописных местах и «Каспийский монстр» Не так давно прошло открытие Набережной как подарок жителям и гостям древнего города. Комфортабельная, яркая прогулочная зона, омываемая седым Каспием. Архитектурное сооружение на Набережной было так же декорировано искусством команды Покраса Лампаса, что прибавило особого колорита и стало самой фотографируемой локацией города. Лесная усадьба — уникальное место, расположенное недалеко от Дербента, где вы сможете поближе познакомиться с животными в местном зоопарке, отведать вкуснейшую национальную кухню и познакомиться с местным гостеприимным народом. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот». Это отличная возможность прочувствовать военную мощь нашей страны и сделать памятные фото на фоне исторического сооружения. Экраноплан «Лунь» Важная информация: Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

вт, пт, вск в 07:30, сбор группы в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древняя крепость Нарын-кала
  • Прогулка по старому Дербенту
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Набережная
  • Ул. Мамедбекова Северная крепостная стена
  • Ул. Казем Бека, улица Счастливых людей
  • Экраноплан «Лунь»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
  • Обед
Что не входит в цену
  • Входные билеты (по желанию):/n в Армянскую церковь - 150 руб. /n в Девичьи бани - 150 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
5-я линия Акушинского, 19
Когда и сколько длится?
Когда: вт, пт, вск в 07:30, сбор группы в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 634 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
573
4
49
3
10
2
1
2
А
Александра
6 ноя 2025
Экскурсия без эффекта "вау". Гида было тяжело понять из-за акцента (простите, но это правда). Вывозил на шутках. Поэтому не все интересные детали были услышаны. Гид в крепости был хороший, все
читать дальше

доступно и понятно, но мало (всего 45 минут). Не могу сказать, что все было супер организовано и продумано. Обед вкусный и сытный.

Дорога из Дербента до Махачкалы занимает больше 2-х часов и все это время в автобусе на всю играла музыка. Многие очень устали и хотели спать, но никого это не остановило.

Поэтому больше 3-х звезд не могу поставить:(

Е
Елена
3 ноя 2025
Дербент покорил моё сердце. Сначала поездка к экраноплану Лунь, посмотреть выставку военной техники, а в ближайшее время будет там достроен красивейший парк, затем прикоснуться к истории, побродить по стенам крепости
читать дальше

в сопровождении умного, красивого и очень интересного гида, затем спуститься по лестнице вдоль крепостной стены на колоритные улочки старого города и пройтись по ним, посмотреть старинный армянский православный храм с впечатляющей архитектурой и музеем ткачества - это день полный впечатлений и восторга. Вкуснейший обед с национальными блюдами, жаль только, что он был довольно таки поздно, в 16 часов, зато такой сытный обед заменил сразу и ужин. Обязательно посетите Дербент!

С
Светлана
2 ноя 2025
Спасибо огромное! Все супер? Водитель профи, а гид - эрудит.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Шикарный гид Солдтан и водитель Магомед🤗))молодые люди с прекрасными увством юмора, на все наши вопросы получили исчерпывающие ответы! Интересно провели время,завершили экскурсию шоу фонтанов!!! Спасибо за интересную экскурсию и безопасное вождение
Н
Надежда
26 окт 2025
Всё отлично, гид-водитель, программа, супер, рекомендую
М
Марина
25 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Крепость, старый город, поющие фонтаны. Красиво очень 👍 Спасибо нашему гиду. Очень познавательно.
L
Liliaast
20 окт 2025
Все очень понравилось. Дербент это чудо. Гаджимурад замечательный, внимательный и заботливый гид и аккуратный водитель.
М
Марина
18 окт 2025
Е
Елена
30 сен 2025
А
Армен
29 сен 2025
Т
Татьяна
29 сен 2025
Спасибо нашему гиду Султану за интересную экскурсию и рассказ о Дагестане по дороге Дербент, о "Каспийском Монстре" в парке "Патриот". Впечатлил Дербент с его крепостью и фонтанами…
Л
Людмила
26 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид прекрасно владеет информацией, хорошо все организовано. Врдитель настоящий профессионал! Крепость произвела сильное впечатление, и город очень колоритный, как будто перенесли в прошлые века)
К
Карина
21 сен 2025
Экскурсия была интересной, мне понравилась, только погода немного подвела. Отличный гид Султан и водитель Джамиль. Много интересной информации, но не сухо, а с юмором. На обратном пути включали фильм, было не скучно ехать. Спасибо
А
Анна
19 сен 2025
Отличная экскурсия, замечательный гид Абдулхалил очень интересно рассказывает о традициях и обычаях народов Дагестана. Ребёнку 6 лет тоже было интересно, особенно оружие а крепости Нарын Кала. Обед супер, вкуснейшая долма. Хотелось бы немного больше времени для самостоятельной прогулки по крепости.
Р
Роза
19 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду Лене за интересные рассказы.

Входит в следующие категории Махачкалы

