Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Вас ждёт знакомство с местной кухней, поездки к живописным плато, сторожевые башни и величественная природа этого высокогорного края.
апр
апр
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 000 ₽
Описание
Организационные детали
*Программа может несущественно меняться в зависимости от погодных условий в горах.
Программа тура по дням
Знакомство
Встреча гостей в аэропорту, перекус и трансфер до села Гебгуда. По прибытии — размещение в гостевом домике, отдых и первое знакомство с дагестанской кухней за ужином.
Прогулка по горам и дагестанский фольклор
После завтрака местными блюдами садимся в джипы и едем до плато Цумиури, откуда можно увидеть крылья парящих орлов и белые шапки гор. После — пьём чай в домике лесника, перекусываем и отправляемся на прогулку по близлежащим горам.
Полюбовавшись величественными панорамами и собрав лечебные травы, возвратимся в гостевой домик: на ужин вас ждёт традиционная дагестанская кухня. Местного колорита во время трапезы добавит фольклорное исполнение песен с игрой на народном инструменте — пандуре.
Местные аулы
В первой половине для — джипинг до водопада. Вы проедете по живописным аулам, совершите пешую прогулку, познакомитесь с культурой и бытом горцев.
После — перекусим и согреемся чаем из горных трав. Вдоволь нагулявшись среди местных пейзажей, возвратимся в гостевой домик в село Гебгуда, отдохнём и поужинаем.
Выезд на ледник
После сытного завтрака отправляемся на джипах к древнему леднику. Затем погуляем по окрестностям и расположимся на перекус с ягодным чаем и видом на горы.
После короткого отдыха спускаемся в районный центр, село Тлярата — здесь можно выбрать местные сувениры и попробовать дагестанские лакомства.
Возвращение в гостевой домик и ужин.
Отъезд
Позавтракав, собираемся в дорогу и выезжаем в аэропорт. Пришло время проститься с гостеприимным краем!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, утроЗавершение: Махачкала, аэропорт, день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.