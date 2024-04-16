После завтрака местными блюдами садимся в джипы и едем до плато Цумиури, откуда можно увидеть крылья парящих орлов и белые шапки гор. После — пьём чай в домике лесника, перекусываем и отправляемся на прогулку по близлежащим горам.

Полюбовавшись величественными панорамами и собрав лечебные травы, возвратимся в гостевой домик: на ужин вас ждёт традиционная дагестанская кухня. Местного колорита во время трапезы добавит фольклорное исполнение песен с игрой на народном инструменте — пандуре.