Джип-туры в Махачкале

Найдено 9 туров в категории «Джип-туры» в Махачкале, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
32 отзыва
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500 за человека
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Начало: Махачкала
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
137 700 за человека
Горный Дагестан. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горный Дагестан. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
24 000 за человека
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
58 000 за человека
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Дагестанский экспресс - главное за 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
25 000 за человека
Дагестан. Активный тур для молодежи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Дагестан. Активный тур для молодежи
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
43 500 за человека
Гастротур в Дагестан
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Гастротур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55 000 за человека
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Начало: Махачкала, аэропорт, утро
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
26 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
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    впечатления получили все. Все очень четко, удобно и главное интересно и невероятно красиво. Локации - топовые. Ночевки - царские. Не раздумывая и не сомневаясь берите экскурсию, не пожалеете ни капли! Планируем в следующие приезды другие экскурсии только с этой чудесной командой! Спасибо за впечатления и за внимание к нашим пожеланиям🩷

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова. Хорошая организация, заботливые гиды, которые знают все лучшие места. Рекомендую! Единственное, тем, кто панически боится высоты советую избегать прогулок по козьим тропам на краю скалы.
    Прекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать сноваПрекрасный тур! Великолепие дагестанских гор поражает своим величием! Впечатления на всю жизнь. Перезагруз. Надеюсь приехать снова
  • М
    Мосина
    12 мая 2024
    Дагестан на 5 дней. Джип-тур
    Здравствуйте, тур очень понравился. Дагестан - удивителен и прекрасен. Нас встретил самый лучший гид - Магомед! Являясь коренным представителем Дагестана, он полностью
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    познакомил нас с культурой и обычаями. Первые три ночи мы жили в горах в гостевом доме. Потрясающий вид на горы, вкусная кухня, чистейший воздух. Восторг. Читала отзывы перед туром от других туристов, что там только не писали о гостевых домах…. И про тараканов, и про жуткие условия… Ничего подобного! Номера все чистые и уютные, ни одного таракана мы не видели!!! Кормили на убой))) Все очень понравилось! Магомед возил нас все дни по самым красивым местам. Все было организовано так, чтобы мы провели время не только с пользой, но и с максимальным комфортом. То есть в трудно поднимаемые места нам был организовал подъем на транспорте. Последние день и ночь мы провели в Дербенте. Заселение было в отель Цитадель. Отель новенький, комфортный. Минус там всё-таки тоже был - это шведский стол на завтрак. После завтраков в горах - это совсем никак… Экскурсию в Дербентской крепости нам провела замечательная девушка))) В общем, все самое интересное и красивое мы увидели! Отдельное спасибо нашему гиду! Магомед - ты прекрасный человек и интересный собеседник))) Спасибо!

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Начнем с того,что гиды просто супер) Они все рассказывают про места,про культуру и про другие интересные факты о Дагестане) Честно говоря, опасалась
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    ехать,но с такими гидами и не на такое согласишься) Очень отрытые и веселые Ахмед и Алибек,спасибо вам большое) Говоря о красоте и незабываемых впечатлениях можно бесконечно. Очень активный тур и это отлично, места, куда хочется вернуться,наслаждаться чарующей красотой) Отдельно хотелось бы отметить очень вкусную, красивую и сытную еду. Это отдельный вид удовольствия и наполнения сил)

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2024
    Горный Дагестан. Джип-тур
    Добрый день! Благодарна нашему замечательному водителю Алику!
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
    В целом всё было на высоком уровне, много заботы и внимания. Прекрасная гид Инга, которая ответит на все вопросы, поднимется
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    на любые вершины и сфотографирует во всех позах. Отличный водитель и вообще все гостеприимные люди с принимающей стороны. Если у кого-то особенности в питании - о Вас позаботятся.

  • С
    Светлана
    12 марта 2024
    Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
    Огромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняют и зашкаливают!!! Спасибо организаторам
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    тура и нашему замечательному менеджеру Дмитрию Анохину. В Большой Стране все менеджеры молодцы, пользуемся услугами фирмы не первый раз. Всё всегда проходит в соответствии с заявленным, часто даже круче! Профессионалы с большой буквы! Успехов Вам и благодарных клиентов.

    Огромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняютОгромное спасибо за путешествие! Мы действительно влюбились в этот удивительный, сказочный край - Дагестан! Эмоции переполняют
  • Д
    Дарья
    6 марта 2024
    Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
    Отличный организатор, поедем еще!
    Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!Отличный организатор, поедем еще!
  • А
    Алена
    26 февраля 2024
    Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
    Организация выше всяких похвал!
    Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!Организация выше всяких похвал!
  • С
    Сергей
    26 февраля 2024
    Древний Дагестан. Джип-тур из Дербента
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и крутым инструктором, и профессиональным гидом, и квалифицированным остеопатом. Он сделал наш тур безумно увлекательным приключением! Спасибо!
    Нас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался иНас сопровождала принимающая сторона. Они нашли прекрасного человека из местных по имени Абдуррахман, который оказался и

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
  2. Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
  3. Горный Дагестан. Джип-тур
  4. Отдых в Дагестане по-кавказски: 3 дня, все включено
  5. Дагестан на 5 дней. Джип-тур
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Джип-туры" можно забронировать 9 авторских туров от 24 000 до 137 700. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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