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познакомил нас с культурой и обычаями. Первые три ночи мы жили в горах в гостевом доме. Потрясающий вид на горы, вкусная кухня, чистейший воздух. Восторг. Читала отзывы перед туром от других туристов, что там только не писали о гостевых домах…. И про тараканов, и про жуткие условия… Ничего подобного! Номера все чистые и уютные, ни одного таракана мы не видели!!! Кормили на убой))) Все очень понравилось! Магомед возил нас все дни по самым красивым местам. Все было организовано так, чтобы мы провели время не только с пользой, но и с максимальным комфортом. То есть в трудно поднимаемые места нам был организовал подъем на транспорте. Последние день и ночь мы провели в Дербенте. Заселение было в отель Цитадель. Отель новенький, комфортный. Минус там всё-таки тоже был - это шведский стол на завтрак. После завтраков в горах - это совсем никак… Экскурсию в Дербентской крепости нам провела замечательная девушка))) В общем, все самое интересное и красивое мы увидели! Отдельное спасибо нашему гиду! Магомед - ты прекрасный человек и интересный собеседник))) Спасибо!